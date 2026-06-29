Tíska og hönnun

Synir Britney gengu tískupallinn í París

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sean Preston og Jayden James gengu tískupallinn fyrir fatamerkið Vetements í París.
Sean Preston og Jayden James gengu tískupallinn fyrir fatamerkið Vetements í París. Getty

Jayden James og Sean Preston, synir hinnar heimsfrægu söngkonu Britney Spears, vöktu athygli og lukku á tískuvikunni í París á dögunum þegar þeir gengu tískupallinn fyrir hátískuhönnuði. Strákarnir, sem eru nítján og tuttugu ára gamlir, eru að stíga sín fyrstu skref í bransanum.

Franska lúxus-tískuhúsið Vetements fékk strákana til að sýna nýjustu vörurnar á pallinum en merkið er þekkt fyrir vandaðar vörur sem mætti skilgreina sem götu-tísku (e. street fashion). 

Jayden James Federline í stílhreinum og skemmtilegum klæðum frá Vetements. Hvítur hlýrabolur, brúnt leðurbelti, silfurkeðja, gallabuxur og brúnir leðurskór. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Sean Preston Federline í frumlegum svörtum síðum satínjakka frá Vetements við svarta skyrtu með svart bindi í gallabuxum og svörtum skóm frá tískuhúsinu. Estrop/Getty Images

Britney á strákana með fyrrum eiginmanni sínum, dansaranum Kevin Federline, en foreldrarnir ákváðu að leyfa strákunum að njóta sín án þess að mæta og taka athygli frá þeim. Þeir hafa báðir haldið sig að mestu úr sviðsljósinu undanfarin ár en foreldrar þeirra hafa eldað grátt silfur fyrir augum almennings lengi. 

Britney sakaði Kevin Federline meðal annars um stöðugar gaslýsingar eftir að hann gaf út ævisögu í fyrra þar sem hann lýsir barnsmóður sinni sem tifandi tímasprengju. Talsmaður Spears svaraði með því að segja hann reyna að hagnast á stjörnunni nú þegar meðlagsgreiðslurnar berast ekki lengur frá henni.

Tíska og hönnun Hollywood


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