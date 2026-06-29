Synir Britney gengu tískupallinn í París Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. júní 2026 13:14 Sean Preston og Jayden James gengu tískupallinn fyrir fatamerkið Vetements í París. Getty Jayden James og Sean Preston, synir hinnar heimsfrægu söngkonu Britney Spears, vöktu athygli og lukku á tískuvikunni í París á dögunum þegar þeir gengu tískupallinn fyrir hátískuhönnuði. Strákarnir, sem eru nítján og tuttugu ára gamlir, eru að stíga sín fyrstu skref í bransanum. Franska lúxus-tískuhúsið Vetements fékk strákana til að sýna nýjustu vörurnar á pallinum en merkið er þekkt fyrir vandaðar vörur sem mætti skilgreina sem götu-tísku (e. street fashion). Jayden James Federline í stílhreinum og skemmtilegum klæðum frá Vetements. Hvítur hlýrabolur, brúnt leðurbelti, silfurkeðja, gallabuxur og brúnir leðurskór. Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Sean Preston Federline í frumlegum svörtum síðum satínjakka frá Vetements við svarta skyrtu með svart bindi í gallabuxum og svörtum skóm frá tískuhúsinu. Estrop/Getty Images Britney á strákana með fyrrum eiginmanni sínum, dansaranum Kevin Federline, en foreldrarnir ákváðu að leyfa strákunum að njóta sín án þess að mæta og taka athygli frá þeim. Þeir hafa báðir haldið sig að mestu úr sviðsljósinu undanfarin ár en foreldrar þeirra hafa eldað grátt silfur fyrir augum almennings lengi. Britney sakaði Kevin Federline meðal annars um stöðugar gaslýsingar eftir að hann gaf út ævisögu í fyrra þar sem hann lýsir barnsmóður sinni sem tifandi tímasprengju. Talsmaður Spears svaraði með því að segja hann reyna að hagnast á stjörnunni nú þegar meðlagsgreiðslurnar berast ekki lengur frá henni. Tíska og hönnun Hollywood Mest lesið Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert Lífið „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Lífið Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Lífið Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Lífið Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Lífið Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Lífið „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ Lífið „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Lífið Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd Lífið Synir Britney gengu tískupallinn í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Synir Britney gengu tískupallinn í París „Kjóllinn markaði nýtt upphaf í mínu lífi“ „Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“ Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Dóttir Obama í íslenskri hönnun Heitustu tískutrendin í sumar „Það má herma“ Stelpurnar í Kjólum og konfekti spá fyrir um úrslit HM „Ég sef í gallabuxum“ Áslaug kvaddi í hvítu útskriftardragtinni „Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Buxur með opið klof vöktu athygli Hver prjónuð peysa sendi skýr skilaboð til þolenda ofbeldis „Auðveldara hér að vera bara eins og maður er“ Vill helst brenna myndir frá unglingsárunum Nýjasta sumartrendið í boði Travolta Minnist föður síns með verðmætu verkefni Aðalpæjur landsins komu saman Dreifði ættjarðarástinni til London og Parísar Gellur elska hönnun Tíundi bekkur slys í heild sinni Fimmhundruð manns í örlagaríku teiti Gusugleði í Vesturbæjarlaug Mikil hvatning ef fólk hlær að fötunum Þessi sigruðu Met Gala Met Gala-bölvunin alræmda Hittu sjálfan Jacquemus í New York Gjörningar og gleði á HönnunarMars Sjá meira