Spiluðu allan leikinn í tapi gegn Rosenborg

Íslensku landsliðskonurnar í fótbolta, Sædís Rún Heiðarsdóttir og Arna Eiríksdóttir voru í byrjunarliði Valerenga og spiluðu allan leikinn í svekkjandi 3-2 tapi gegn Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni í dag.
Leikið var á heimavelli Rosenborg og það voru heimakonur sem mættu tilbúnari til leiks og komust yfir strax á níundu mínútu leiksins með marki frá Cille Nilsen. 1-0.
Forysta Rosenborg stóð þó ekki lengi yfir því aðeins rétt um tíu mínútum seinna jafnaði Tuva Espas metin fyrir Valerenga. 1-1.
Rosenborg svaraði hins vegar með öðru marki fyrir lok fyrri hálfleiks frá Ine Berre á 36.mínútu og stóðu leikar 2-1 Rosenborg í vil þegar flautað var til hálfleiks.
Mörkin létu bíða eftir sér í seinni hálfleik því það var ekki fyrr en á 76.mínútu sem fjórða mark leiksins leit dagsins ljós. Það skoraði Cille Nilsen er hún kom Rosenborg tveimur mörkum yfir, 3-1.
Stine Brekken náði að klóra í bakkann fyrir Valerenga á 81.mínútu en nær komust gestirnir ekki.
Rosenborg fór með 3-2 sigur af hólmi og styrkti þar með stöðu sína í 3. sæti deildarinnar. Þar er liðið með 24 stig og nú fimm stiga forskot á Valerenga sem vermir 4. sætið.