Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Freyja Þórisdóttir skrifar 19. júní 2026 13:55 Fyrst var greint frá því að leikaraparið væri að stinga saman nefjum í júní 2023. Nokkur aldursmunur er á parinu en Vala er fædd árið 1991 og Hilmir árið 1969. Borgarleikhúsið Leikararnir Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir, sem saman eiga eina dóttur og hafa verið í sambandi í ríflega þrjú ár, leika hjón í verkinu Djöflar sem verður fyrsta frumsýningin á Nýja sviði Borgarleikhússins á næsta leikári. Þetta kemur fram í tilkynningu frá leikhúsinu en þar segir einnig að verkið Djöflar sé eftir Lars Norén, eitt helsta samtímaskáld Norðurlanda. Ásamt leikaraparinu fara Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flygenring með hlutverk en Stefán Jónsson leikstýrir. Í tilkynningunni sem birt var á Facebook-síðu Borgarleikhússins er einnig stiklað á stóru um það sem áhorfendur mega eiga von á skyldu þeir fara á sýninguna: Frank stendur með tvo plastpoka í anddyri glæsiíbúðar sinnar og Katarínu. Í öðrum pokanum eru nýir skór, í hinum öskuker móður hans, sem á að jarðsetja daginn eftir. Von er á bróður Franks og mágkonu, en þau afboða komu sína. Til að létta þrúgandi stemninguna, bjóða hjónin nágrönnum sínum í heimsókn. Við tekur drykkja og usli, sem opna gömul sár og leysa úr læðingi bældar langanir. Úr verður ógleymanleg erfidrykkja, með óljósum leikreglum, svörtum húmor og kostulegum uppákomum. Þar er einnig greint frá því að æfingar séu hafnar og verða Djöflar frumsýndir þann 9. október næstkomandi. Leikhús Ástin og lífið Borgarleikhúsið Reykjavík Tengdar fréttir Hilmir Snær og Vala Kristín stinga saman nefjum Einn eftirsóttasti piparsveinn landsins, Hilmir Snær Guðnason, leikari og leikkonan Vala Kristin Eiríksdóttir eru að hittast. 29. júní 2023 13:43 Mest lesið Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Tay Keith er fallinn frá aðeins 29 ára að aldri Tónlist Laufey Lín er mætt til Springfield Bíó og sjónvarp Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Lífið Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Lífið Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Lífið samstarf Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Lífið Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Sjá meira