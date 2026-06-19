Lífið

Hilmir Snær og Vala í aðal­hlut­verkum í „öskugráum hjónaleik“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Fyrst var greint frá því að leikaraparið væri að stinga saman nefjum í júní 2023. Nokkur aldursmunur er á parinu en Vala er fædd árið 1991 og Hilmir árið 1969.
Fyrst var greint frá því að leikaraparið væri að stinga saman nefjum í júní 2023. Nokkur aldursmunur er á parinu en Vala er fædd árið 1991 og Hilmir árið 1969. Borgarleikhúsið

Leikararnir Hilmir Snær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir, sem saman eiga eina dóttur og hafa verið í sambandi í ríflega þrjú ár, leika hjón í verkinu Djöflar sem verður fyrsta frumsýningin á Nýja sviði Borgarleikhússins á næsta leikári.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá leikhúsinu en þar segir einnig að verkið Djöflar sé eftir Lars Norén, eitt helsta samtímaskáld Norðurlanda. Ásamt leikaraparinu fara Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flygenring með hlutverk en Stefán Jónsson leikstýrir. 

Í tilkynningunni sem birt var á Facebook-síðu Borgarleikhússins er einnig stiklað á stóru um það sem áhorfendur mega eiga von á skyldu þeir fara á sýninguna:

Frank stendur með tvo plastpoka í anddyri glæsiíbúðar sinnar og Katarínu. Í öðrum pokanum eru nýir skór, í hinum öskuker móður hans, sem á að jarðsetja daginn eftir. Von er á bróður Franks og mágkonu, en þau afboða komu sína.

 Til að létta þrúgandi stemninguna, bjóða hjónin nágrönnum sínum í heimsókn. Við tekur drykkja og usli, sem opna gömul sár og leysa úr læðingi bældar langanir. Úr verður ógleymanleg erfidrykkja, með óljósum leikreglum, svörtum húmor og kostulegum uppákomum.

Þar er einnig greint frá því að æfingar séu hafnar og verða Djöflar frumsýndir þann 9. október næstkomandi.

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