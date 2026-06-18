Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Freyja Þórisdóttir skrifar 18. júní 2026 13:17 Olivia Wilde, Sydney Chandler og Harry Styles á rauða dreglinum við frumsýningu „Don't Worry Darling“ á 79. alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Feneyjum árið 2022. Wilde og Styles hættu saman síðar sama ár eftir ríflega tveggja ára samband. Getty Leikkonan Olivia Wilde undirbýr sig fyrir endurkomuna í sviðsljósið um þessar mundir en í nýjasta hlaðvarpsþætti „Call her daddy,“ sem stýrt er af Alex Cooper, veltir kvikmyndagerðarkonan einnig fyrir sér deilunum sem skyggðu á síðustu mynd hennar, Don't Worry Darling, og samband hennar við breska söngvarann Harry Styles. Í umfjöllun bandaríska miðilsins The Variety segir að kvikmyndin Don't Worry Darling hafi „nánast verið orðin aukaatriði þegar hún kom í kvikmyndahús, vegna alls drama-sins í kringum hana“. Það sem hófst á því að Wilde fékk afhent forræðisskjöl frá barnsföður sínum og fyrrverandi unnusta Jason Sudeikis á meðan hún stóð uppi á sviði og kynnti fyrstu myndefnin úr myndinni á CinemaCon, þróaðist fljótt yfir í sögusagnir um meiriháttar deilur við leikkonuna Florence Pugh og mikla gagnrýni á samband Wilde og leikarans og söngvarans Harry Styles. Þegar leikararnir komu loks saman á frumsýningunni á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum var kenning sem fór á flug um að Styles hefði hrækt á leikarann Chris Pine eins og síðasti einkennilegi kaflinn í sögu sem var þegar farin að lifa sínu eigin lífi. Í samtali við Cooper ræddi Wilde nokkrar af þeim fyrirsögnum sem einkenndu þetta tímabil. Þegar Wilde horfði til baka á samband sitt við Styles, sem hófst við gerð Don't Worry Darling, viðurkenndi hún að hún væri enn óviss um hvers vegna samband þeirra vakti svo sterk viðbrögð. Öfundi hann ekki af byrðinni Þegar Cooper spurði hvað væri svona „ögrandi“ við það að Styles væri með eldri konu sem var einnig leikstjóri hans, sagði Wilde að hún teldi að mikið af gagnrýninni endurspeglaði almenn viðhorf til kvenna frekar en eitthvað sem tengdist sérstaklega sambandi þeirra. Á myndskeiði frá sýningu myndarinnar í Feneyjum sést Styles halla sér yfir Pine þegar sá fyrrnefndi er að setjast niður. Svo virðist sem hann hræki í kjöltu Pines og varð þetta eitt af þeim æðisköstum internetsins sem komu upp á meðan á kynningarferðalagi myndarinnar stóð.Getty Hún benti einnig á þau sterku ímynduðu hliðarsambönd (á ensku parasocial relationships) sem margir aðdáendur mynda við frægt fólk og lýsti því sem byrði sem Styles hefði borið með ótrúlegri reisn. „Ég held að þetta hafi líka haft mikið að gera með þess konar hliðarsamband sem fólk hefur við hann, sem er mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af,“ sagði hún. Sambandið leið ekki fyrir gagnrýnina Þrátt fyrir stöðugar vangaveltur um framleiðslu myndarinnar fullyrti Wilde að samband hennar við Styles hefði verið fjarri því drama sem spilaðist út á netinu. „Við áttum yndislegasta samband. Svo, svo ljúft og svo fallegt, og í raun mjög heimilislegt, gott og yndislegt,“ sagði hún og bætir við „ég held að við höfum verið í þessari litlu kúlu og dómgreindin komst aldrei inn í þá kúlu, sem var kraftaverk.“ Samt sem áður viðurkenndi hún gremjuna sem samband þeirra virtist vekja hjá almenningi. „Ég fór á tónleikana hans og dansaði, og fólk var bara: hvernig dirfistu að dansa og brosa?“ Brotnaði niður baksviðs Wilde ræddi einnig það atvik sem var hvað mest fjallað um í kynningarferli Don't Worry Darling eða þegar hún fékk afhent forræðisskjöl vegna barna sinna með fyrrverandi unnusta sínum, Jason Sudeikis, á meðan hún var með kynningu á CinemaCon í Las Vegas. „Þetta var ótrúlega áfallastreitandi,“ sagði hún og lýsti upplifuninni sem einu erfiðasta augnabliki allrar kynningarherferðarinnar. „Ég komst í gegnum það vegna þess að, furðulegt nokk, þá er okkur konum kennt að bíta á jaxlinn í fáránlegustu aðstæðum,“ sagði hún og rifjaði upp hvernig hún kláraði kynninguna áður en hún brotnaði niður baksviðs. Olivia Wilde og Jason Sudeikis kynntust árið 2011 og byrjuðu saman síðar það ár. Þau trúlofuðu sig árið 2013, eignuðust tvö börn og voru saman í tæpan áratug en þau tilkynntu um sambandsslit sín árið 2020.Getty Þrátt fyrir að atvikið hafi fljótt orðið að heimsfrétt sagði Wilde að hún tryði því ekki að Sudeikis hefði vísvitandi skipulagt að skjölin yrðu afhent opinberlega. „Jason hefur sagt mér að hann hafi ekki vitað af þessu, og ég verð að trúa því til að geta haldið áfram,“ sagði hún. „Lögfræðingar geta verið algjörir drullusokkar og gert drullusokkalega hluti.“ Mjög algeng birtingarmynd hræsni Wilde hélt því fram að enn væri við lýði sú vænting að mæður ættu ekki lengur að sækjast eftir þrá, rómantík eða ánægju fyrir sjálfar sig, og telur að það viðhorf hafi stuðlað að þeirri gagnrýni sem hún sætti í gegnum allt samband sitt við Styles. Í júlí birtist á stóra tjaldinu næsta kvikmynd Wilde en það er gamanmyndin The Invite. Hún er í leikstjórn Oliviu Wilde og skrifuð af Will McCormack og Rashida Jones. Getty Hún benti einnig á það sem hún telur vera klassíska mynd hræsni sem sé alltof algengt og tók fram að á meðan samband hennar við hinn yngri Styles varð tilefni mikillar opinberrar umræðu þá var fyrrverandi unnusti hennar og barnsfaðir, Jason Sudeikis, einnig með yngri konu á þeim tíma. „Ég held að Jason hafi verið með konu sem var, að ég held, jafnvel með meiri aldursmun en á milli mín og Harry,“ sagði Wilde. Samt hafi samband hans vakið hvergi nærri jafn mikla athygli almennings eða neikvæðni. Bandaríkin Bretland Fjölskyldumál Hollywood Ástin og lífið Mest lesið Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Ef meðferðarlotan beri ekki árangur verði hann ekki í næstu þáttaröð Bíó og sjónvarp Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Lífið Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Lífið Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? 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