Jeremy Clarkson hefur greinst með illkynja krabbamein Freyja Þórisdóttir skrifar 18. júní 2026 10:36 Þeir Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May stjórnuðu þáttunum saman í hartnær tuttugu ár. Jeremy Clarkson, þáttastjórnandi „Top Gear“ og annarra breskra sjónvarpsþátta, greindi frá því á dögunum að hann hefði verið greindur með illkynja krabbamein. Í síðustu tveimur þáttum fimmtu þáttaraðar „Clarkson's Farm“ sagði Clarkson meðleikurum sínum, Charlie Ireland og Kaleb Cooper, frá greiningunni. Cooper, sem var augljóslega brugðið, hváði að það gæti ekki verið satt sem Clarkson segði og spurði hann svo hvar meinið væri. Clarkson sagði það ekki koma neinum við hvar það væri en útskýrði svo að hann hafi vitað af krabbameininu síðan í maí. Veggspjöld fyrir Clarkson's Farm sjást í London 14. júní 2021 í London, Englandi.Getty Hann sagði einnig að ástæðan fyrir því að hann „hvarf um daginn“ væri sú að hann fór til læknis og í vefjasýnatöku. Í kjölfarið hafi læknirinn sagt honum að krabbameinið væri „árásargjarnt“ en sem betur fer hefðu þeir uppgötvað það mjög snemma. „Ég mun þurfa að fara í aðgerð og hún verður fljótt afgreitt, en líkaminn er óstarfhæfur í smá tíma,“ sagði Clarkson. Síðar í þættinu má sjá Clarkson í sjúkrarúmi, þar sem hann sagði að fimmta þáttaröð „Clarkson's Farm“ hefði byrjað „á því að ég var í sjúkrarúmi og nú erum við í lok fimmtu þáttaraðar og ég er aftur kominn í sjúkrarúm.“ Varaði aðdáendur við þættinum Hann útskýrði að eitthvað af meðferðinni hefði „farið úrskeiðis“ og að ef næsta meðferðarlota hans yrði „árangursrík, þá sjáumst við í sjöttu þáttaröð, en ef ekki, þá gerum við það ekki.“ Hann hafði fyrir sýningu lokaþáttar fimmtu þáttaraðarinnar varað aðdáendur sína við því að það gæti reynst þeim mjög erfitt að sjá það sem fram kæmi. Kynnar Top Gear, James May, Richard Hammond og Jeremy Clarkson, taka við verðlaunum fyrir vinsælasta fræðsluþáttinn á National Television Awards-verðlaunahátíðinni árið 2011 í O2 Arena í London.Getty Í næstum 20 ár stjórnaði Clarkson „Top Gear“ ásamt Richard Hammond og James May. Þátturinn, sem var sýndur á BBC í 240 þáttum frá 2002 til 2022, fylgdist með þremenningunum þar sem þeir ferðuðust um heiminn og ræddu um bíla, önnur farartæki og margt, margt, fleira. „Clarkson's Farm“, sem var frumsýndur á Prime Video árið 2021, fylgist með Clarkson þar sem hann reynir að reka bóndabæ úti í sveit án nokkurrar fyrri reynslu. Bretland Bílar Krabbamein Mest lesið Hipsumhaps rýfur þögnina Tónlist Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Lífið Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Lífið Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Lífið Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Lífið Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Lífið Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Menning Jeremy Clarkson hefur greinst með illkynja krabbamein Bíó og sjónvarp „Ég er skíthræddur“ Tónlist John Grant tók Eldborg með áhlaupi — en hjartað vann stríðið Gagnrýni Fleiri fréttir Tyra Banks kærir Netflix fyrir ærumeiðingar Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Þórður leikstýrir kvikmyndaútgáfu Dead by Daylight Margaret Kerry er látin Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira