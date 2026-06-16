„Lífið er svo magnað fyrirbæri,“ segir jákvæði orkuboltinn, tónlistarmaðurinn og fyrrum fótboltakappinn Jón Jónsson. Jón hefur lengi verið í hópi frægustu söngvara landsins og vakti upphaflega athygli í aðalhlutverkum í Nemó-söngleikjunum þegar hann var nemi í Verslunarskóla Íslands. Jón hefur komið víða við í tónlistarbransanum og skrifaði meðal annars undir plötusamning við stórt útgáfufélag í Bandaríkjunum árið 2012.
Jón Jónsson er viðmælandi í nýjasta þætti af Allt í lagi með Birni Skúlasyni. Hlaðvarpið er hluti af árverkniátaki Hugarafls, Allt í lagi, sem hefur það að markmiði að opna umræðu um andlega heilsu og hvetja fólk til að nýta sér úrræði þegar á reynir.
Jón, sem er fæddur árið 1985, segir þar frá því hvernig lífið hefur tilhneigingu til að fara vel og hvernig hann nálgast tilveruna með jákvæðni að vopni. Hann talar um stóra og smáa drauma, um fótboltann, ferilinn, fjölskylduna og hvernig hann velur að nýta sér sviðsljósið til að vera jákvæð fyrirmynd.
Hann segist hafa notið góðs af því að fylgja svolítið flæðinu með opnum hug hingað til. Hann kynntist ástinni sinni Hafdísi, sem hann er nú giftur, þegar hann var á öðru ári í Versló en þá var hún busi.
„Þetta var æskuástin mín og við vorum bálskotin. Hún hætti nú með mér í smá, ég svaf til fóta hjá henni það kvöld,“ segir Jón kíminn í viðtalinu en áður en þau náðu saman aftur tók hann afdrifaríka ákvörðun og ákvað að skella sér í nám til Boston. Vinur hans var á þeim tíma á fótboltastyrk úti og sjálfur nýhættur með Unni Birnu, Ungfrú heimi.
„Hann sendi á mig: „Þú kemur bara“ og einhvern veginn náði ég að tjasla einhverju saman. Ég tók upp fótboltaleik sem ég spilaði í Egilshöll og sendi það út og Pétur sagði við þá að ég væri geggjaður í fótbolta,“ segir Jón hlæjandi og bætir við: „Allt í einu var ég kominn á fótboltastyrk í Boston.“
Örlögin spiluðu þarna stórt hlutverk því Jón segir að líklega hefði hann annars haldið áfram sumarstarfi sem hann var kominn í við markaðsdeild hjá banka.
„Í staðinn fór ég út og náði að stækka sjóndeildarhringinn all hressilega, maður fékk líka að kynnast sjálfum sér upp á nýtt. Maður byrjar með algjörlega autt blað þar og þá færðu líka staðfestingu á styrkleikunum og sérð að þú nærð að blómstra á þínu sviði.“
Í menntaskóla var Jón ákveðið skúffuskáld en þrátt fyrir að skína skært á sviðinu í Nemó þorði hann aldrei að taka þátt í Vælinu, söngvakeppni skólans. Úti í Boston spurðist það hins vegar hratt út að hann kynni aldeilis að syngja og segir hann dvölina í Bandaríkjunum gríðarlegan áhrifavald í því að hann hafi fetað veg tónlistarinnar.
„Það var eitthvað í manni áður sem gerði það að verkum að ég var ekkert að hrópa af húsþökum að ég væri að gera þetta (tónlist).
Ég var bara að læra hagfræði úti sem er frábært nám en þar virkilega fann ég að ég ætlaði ekki að fara að gera eitthvað með hagfræðina, ég ætlaði að gera eitthvað með músíkina.“
Hér má sjá viðtalið við Jón í heild sinni:
Árið 2012 verður vendipunktur í lífi Jóns þegar hann skrifar undir plötusamning við útgáfurisann Sony. Vinur Jóns úti þekkti fólk sem tengdist bróður L.A. Reid, sem var áhrifamikill tónlistarframleiðandi og umboðsmaður.
„Þá fann maður líka að allt gerist af ástæðu. Þetta var eitthvað sem maður var búinn að sjá fyrir sér að mann langaði að myndi gerast. Við Kristján vorum búnir að vera að semja lög og stundum var hann búinn að setja inn áhorfendafögnuð í lok lags eins og ótrúlega margir væru að horfa,“ segir Jón kíminn en bætir við:
„Fyndna er líka að þegar maður lítur til baka þá var sömuleiðis eitthvað annað í manni þegar maður var búinn að ná þessum áfanga. Þá aftur raðast lífið þannig að Hafdís Björk eiginkona mín verður ólétt af Jóni Tryggva okkar fyrsta barni.
Maður fann sterkt inni í sér að þetta væri eitthvað sem mig langaði mikið að gera. Á sama tíma kemst ég inn í byrjunarlið FH þannig það voru aðrir draumar sem hann langaði líka að lifa. Í undirmeðvitundinni held ég að þess vegna hafi ég ekki farið „all in“ í Sony ævintýrið.“
Aðspurður hvort hann sjái eftir því að hafa ekki farið alla leið með það segir Jón:
„Nei, í rauninni ekki. Ég lifi draumalífinu. Hvern dag vakna ég svo þakklátur að knúsa fallegu börnin mín og konuna mína. Auðvitað eru margir sem geta jögglað en ég held að ég þurfi svo mikla ást. Ég væri einmanna í þessari rútu.“