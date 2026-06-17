Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Sigurgeir Þorkelsson skrifar 17. júní 2026 22:55 Chase þegar hún mætti í frumsýningarpartý Big Love árið 2006. Getty Daveigh Chase, leikkona og fyrrum barnastjarna, er látin þrjátíu og fimm ára að aldri. TMZ greinir frá því að hún hafi fyrr í þessum mánuði lagst inn á sjúkrahús vegna vannæringar. Haft er eftir kærasta hennar að dánarorsökin hafi verið blóðsýking í kjölfar heilahimnubólgu sem leitt hafi til fjöllíffærabilunar. Frægðarsól Chase skein skært á fyrsta áratug þessarar aldar. Hún ljáði hinni knáu Lilo rödd sína í teiknimyndinni Lilo&Stitch sem kom út árið 2002. Sama ár kom hún sér kirfilega fyrir í martröðum unglinga á öllum aldri með frammistöðu sinni sem Samara í The Ring. Chase náði í kjölfarið að fá fast hlutverk í HBO-þáttunum Big Love sem gengu í fimm seríur auk þess sem hún fékk minni hlutverk í seríum á borð við ER og Sabrina the Teenage Witch. Þegar komið er inn á síðasta áratug fór hlutverkunum þó að fækka og halla fór undan fæti. Chase komst æ oftar í fréttir fyrir óæskilega hegðun eða að hafa komist í kast við lögin. Daveigh Chase hafði síðustu ár dregið sig úr sviðsljósi Hollywood. Andlát Hollywood Mest lesið Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Lífið Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Lífið Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Lífið Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Lífið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Lífið Tuttugu gellur á einu kvöldi Lífið John Grant tók Eldborg með áhlaupi — en hjartað vann stríðið Gagnrýni Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Tónlist Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Sjá meira