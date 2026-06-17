Lífið

Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Chase þegar hún mætti í frumsýningarpartý Big Love árið 2006.
Chase þegar hún mætti í frumsýningarpartý Big Love árið 2006. Getty

Daveigh Chase, leikkona og fyrrum barnastjarna, er látin þrjátíu og fimm ára að aldri. TMZ greinir frá því að hún hafi fyrr í þessum mánuði lagst inn á sjúkrahús vegna vannæringar. Haft er eftir kærasta hennar að dánarorsökin hafi verið blóðsýking í kjölfar heilahimnubólgu sem leitt hafi til fjöllíffærabilunar.

Frægðarsól Chase skein skært á fyrsta áratug þessarar aldar. Hún ljáði hinni knáu Lilo rödd sína í teiknimyndinni Lilo&Stitch sem kom út árið 2002. Sama ár kom hún sér kirfilega fyrir í martröðum unglinga á öllum aldri með frammistöðu sinni sem Samara í The Ring. 

Chase náði í kjölfarið að fá fast hlutverk í HBO-þáttunum Big Love sem gengu í fimm seríur auk þess sem hún fékk minni hlutverk í seríum á borð við ER og Sabrina the Teenage Witch.

Þegar komið er inn á síðasta áratug fór hlutverkunum þó að fækka og halla fór undan fæti. Chase komst æ oftar í fréttir fyrir óæskilega hegðun eða að hafa komist í kast við lögin. Daveigh Chase hafði síðustu ár dregið sig úr sviðsljósi Hollywood.

Andlát Hollywood


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