Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. júní 2026 14:47 Arnhildur Pálmadóttir er margverðlaunaður arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur árið 2026. Stjr Arkitektinn Arnhildur Pálmadóttir var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur árið 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í dag. Arnhildur hefur vakið athygli fyrir framsæknar hugmyndir, hlaut umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs árið 2024 og var fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr ári síðar. Útnefningin er heiðursviðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list, að þessu sinni byggingarlist. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri gerði grein fyrir valinu á Arnhildi sem hefur vakið athygli fyrir framsæknar hugmyndir í arkitektúr, sérstaklega hvað varðar sjálfbærni, nýtingu auðlinda og framtíð byggingariðnaðarins. Verk Arnhildar og rannsóknir snúa oft að því hvernig hægt sé að byggja umhverfisvænni borgir og byggingar. Arnhildur fékk ágrafinn stein frá Steinsmiðju S. Helgasonar, heiðursskjal og verðlaunafé að virði 1,2 milljónar króna. Óhrædd við að ögra Arnhildur Pálmadóttir fæddist í Reykjavík 22. júlí 1972, lauk arkitektúrnámi við Listaháskóla Íslands árið 2006 og fór í framhaldsnám í hinum virta arkitektaskóla IAAC í Barcelona á Spáni. Arnhildur stofnaði arkitektastofuna Sap arkitekta árið 2018 og hefur um árabil verið í fararbroddi nýrrar hugsunar í byggingarlist og skipulagi, komið með hugmyndir sem ögra og fengið fólk til að hugsa á nýjan hátt um samband manns, umhverfis og samfélags. Í verkum sínum og rannsóknum hefur Arnhildur sýnt að arkitektúr er ekki aðeins spurning um byggingar, heldur samfélagslegt afl sem mótar hvernig fólk býr, hvernig við upplifum umhverfi okkar og hvernig við skiljum möguleika framtíðarinnar. Fyrr á árinu hlaut Arnhildur hönnunarverðlaun frá New European Bauhaus í flokki hringrásarsamfélagsins fyrir hönnun íbúðakjarna að Háteigsvegi 59. Markvisst var unnið að því að lækka kolefnisspor hússins samhliða hönnun þess. Frumkvöðlastarf í byggingarlist Arnhildur hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana fyrir frumkvöðlastarf á sviði sjálfbærrar byggingarlistar og tekið þátt í alþjóðlegum sýningum og umræðu. Árið 2024 hlaut Arnhildur Umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þverfaglega nálgun og áherslu á minnkaða kolefnislosun og endurnýtingu byggingarefnis. Arnhildur Pálmadóttir hlaut Umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs árið 2024 og hefur nú verið valin borgarlistamaður Reykjavíkur. Þá var hún sýningarstjóri íslenska skálans á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr árið 2025, en það var í fyrsta sinn sem Ísland tók þátt. Arnhildur setti fram djarfa framtíðarsýn með sýningunni Hraunmyndanir (Lavaforming) í Feneyjum en hún fjallar um hvernig nýta mætti íslenskt hraun sem byggingarefni og umbreyta þannig náttúruafli sem oft er litið á sem ógn í verðmæta auðlind. Sýningin vakti mikla athygli og undirstrikar einstaka hæfni Arnhildar til að tengja saman nýsköpun og sjálfbærni. „Arnhildur hefur um árabil verið í fararbroddi nýrrar hugsunar í byggingarlist og skipulagi og hafa verk hennar vakið verðskuldaða athygli bæði hérlendis og erlendis,“ sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri við athöfnina. Arnhildur þakkaði fyrir viðurkenninguna sem hún sagði að væri mikill heiður. Hún sagði ánægjulegt að byggingarlist væri gert hátt undir höfði. „Ég þakka fyrir þennan heiður og lít á hann sem hvatningu til að halda áfram að spyrja spurninga, ögra viðteknum hugmyndum og taka þátt í samtalinu um þá framtíð sem við viljum skapa saman,“ sagði hún. 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