Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn

Sífellt fleiri fulltrúar eldri kynslóðarinnar hafa látið til sín taka á samfélagsmiðlinum TikTok að undanförnu. Tvær sjötugar konur segja miðilinn stórskemmtilegan þrátt fyrir að þær þykist ekkert kunna á hann. Þær skilji ekki hvernig fólk nenni að horfa á vitleysuna í þeim.
Konurnar heita Herdís Hjörleifsdóttir og Marín Sigurðardóttir, alltaf kölluð Mæja, og hafa undanfarið gert gott mót á forritinu. Herdís fékk áskorun frá barnabarni sínu að prufa að birta eitt myndband á dag í þrjátíu daga.
„Og ég byrjaði og var búin að taka einhverja vitleysu í þrjá daga og hugsaði með mér: Hvernig hefur fólk hugmyndaflug í að vera með eitthvað alla daga?“ segir Herdís.
Hún ákvað því að taka upp morgunspjall sem hún á reglulega við Mæju vinkonu sína sem búsett er á Hvammstanga og sló það í gegn.
@tofftypa56 Endurkoma og málæði 🥳🫣@Maæa ♬ original sound - Herdis56
Endurkoma og málæði 🥳🫣@Maæa
Hvernig voru viðtökurnar?
„Fáránlegar,“ segi Mæja.
„Já, fáránlega miklar. Ég held að það sé eitthvað myndband sem hefur verið horft á 45 þúsund sinnum eða eitthvað. Hver nennir að hlusta á þetta bull? Þetta er bara rugl,“ tekur Herdís undir.
„Við upplifum þetta bara sem gaman fyrir okkur og fíflagang,“ segir Mæja hlæjandi.
@tofftypa56 ♬ Us girls we are so magical - Tierna.
Þær segjast ekkert kunna á tæknina.
„Ég kann ekkert á þetta, og við hvorugar. Við gerum bara eitthvað.“
Þær fikri sig bara áfram enda segja þær mikilvægt að fylgjast með tækninni til að halda sér ungum og geta tekið þátt í samfélaginu.
„Mig langaði bara til að prófa og fá að vera með, gera einhverja vitleysu og skemmta sér. Þá er maður búinn að haka í boxið og getur sagt við langömmubörnin að einu sinni var ég á TikTok. Þá segja þau: Hvað er það? Því þá er það komið úr tísku.“
@tofftypa56 ♬ COME DANCING - CHARLESTON - Cavendish
Stöllurnar hafa verið vinkonur frá því þær voru litlar stelpur. Þær elska áskoranir og vilja nýta tímann sem best til að upplifa sem mest.
„Ef einhver segir við okkur: Þið getið þetta ekki, þá byrjar maður,“ segir Herdís spennt.
„En við skulum ekki bjóða því heim Herdís, nú stoppar þú. Við viljum ekki áskoranir,“ segir Mæja.
„Jú það er svo margt sem maður á eftir að gera.“
Og nefnir til að mynda Zip line í Hveragerði. Þær hafa kynnst fullt af fólki í gegnum miðilinn en segja það koma þeim virkilega á óvart að fólk yfir höfuð horfi á myndböndin þeirra.
„Já hver nennir að horfa á þetta bull?“ spyrja þær.
@tofftypa56 ♬ original sound - Herdis56
„Ég var í fermingarveislu hjá frænku minni um daginn og hún spurði hvenær við ætluðum að halda áfram því krakkarnir í bekknum voru að tala um þetta. Og ég bara bíddu þau eru fjórtán ára að horf á einhverjar gamlar kellingar. Við skiljum þetta ekki.“
Sífellt fleiri fulltrúar eldri kynslóðarinnar hafa sótt TikTok sem virðist höfða til allra aldurshópa.
Hvað segja vinirnir og barnabörnin, en fólk á Hvammstanga?
„Það er kannski ekki mikið rætt um þetta á Hvammstanga en ég á fullt af barnabörnum og þeim finnst þetta fyndið og skemmtilegt og hvetja mann áfram,“ segir Mæja.
Þær hvetja fólk á þeirra aldri til að prufa miðilinn og skemmta sér í leiðinni. Það er að minnsta kosti ljóst að ef hláturinn lengi lífið verði þessar vinkonur mörg hundruð ára.
Ykkur finnst gaman að vera til, ég sé það?
„Guð minn góður já, við elskum lífið. Eins og gengur með fólk á okkar aldri sem hefur orðið fyrir áföllum í gegnum tíðina, þá lærir maður að njóta hverrar einustu mínútu. Það er ráðlegging mín til allra. Og gleðjast með öðrum og hafa gaman.“
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