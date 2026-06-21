„Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. júní 2026 07:00 Guðrún Edda Þórðardóttir og Erlendur Kristjánsson voru að gifta sig á Seyðisfirði. Elísabet Blöndal „Elli hafði í raun bara eina ósk, að það yrði meira gaman og minna formlegt. Þar vorum við algjörlega sammála og það varð eiginlega leiðarljósið í öllu skipulaginu,“ segir flugfreyjan Guðrún Edda Þórðardóttir sem giftist ástinni sinni Erlendi Kristjánssyni blikksmið á Seyðisfirði í rómantísku brúðkaupi á Seyðisfirði núna í júní. Erlendur er fæddur árið 1990 og Guðrún Edda 1991 en hjónin hafa verið par í átta ár og eiga saman tvö börn sem slógu algjörlega í gegn í veislunni. Guðrún Edda ræddi við blaðamann um stóra daginn. Nýgift!Elísabet Blöndal Hvenær og hvernig trúlofuðust þið? Við trúlofuðum okkur 19. ágúst 2021. Á þrítugsafmælinu mínu, sem var líka skírnardagur þriggja vikna sonar okkar, fór Elli á skeljarnar heima hjá okkur í rólegheitunum. Það var persónulegt, innilegt og alveg fullkomið ef þú spyrð mig. Elli fór á skeljarnar á þrítugsafmæli Guðrúnar Eddu.Elísabet Blöndal Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn? Eitt ár nánast upp á dag! Hjúin voru í nánast eitt ár að skipuleggja brúðkaupið.Elísabet Blöndal Hvernig var brúðkaupsdagurinn? Eitt orð: Geggjaður. Persónulegur með smá stress, hlátur, grátur og gleði allt í bland! Smá stress, hlátur, grátur og gleði allt í bland!Elísabet Blöndal Voruð þið með nokkra daga af fjöri í kringum brúðkaupið? Já, við gerðum heila helgi úr þessu. Fjörið byrjaði strax á fimmtudeginum með góðu partýi á bar í bænum og á föstudeginum vorum við með ratleik um bæinn sem var virkilega skemmtilegur. Hann endaði svo á því að allir komu saman á pallinum hjá okkur í drykk og spjall. Það var yndisleg leið til að koma öllum saman áður en stóri dagurinn rann upp og skapa afslappaða og skemmtilega stemningu fyrir helgina. Gestir fengu persónulegt brúðkaupsblað.Aðsend Voruð þið ákveðin að halda áfangastaðarbrúðkaup? Já, eftir að við fórum í brúðkaup á Seyðisfirði sumarið 2022 urðum við alveg heilluð af hugmyndinni. Okkur fannst svo sérstakt að vera öll saman á sama stað í nokkra daga, þar sem gestirnir fá tækifæri til að kynnast betur og njóta samverunnar meira en oft gefst á hefðbundnum brúðkaupsdegi. Fyrir mig var þetta líka mjög persónulegt, þar sem ég á sterka tengingu við Seyðisfjörð; stjúpmamma mín er þaðan og ég hef alltaf elskað staðinn. Mig langaði ekkert meira en að fá allt mitt besta fólk með mér þangað og deila þessari einstöku upplifun með þeim. Hjónin með fjölskyldunni í fjöri á Seyðisfirði.Aðsend Voruð þið sammála í skipulaginu? Við vorum alveg sammála um stóru hlutina, þó ég hafi kannski fengið aðeins meira að stjórna skipulaginu. Elli hafði í raun bara eina ósk, að það yrði meira gaman og minna formlegt. Þar vorum við algjörlega sammála og það varð eiginlega leiðarljósið í öllu skipulaginu. Meira gaman og minna formlegt var mottó veislunnar.Aðsend Hvað fannst ykkur mikilvægast? Það sem skipti okkur mestu máli var að fá allt okkar uppáhalds fólk til að koma alla þessa leið og fagna með okkur. Okkur fannst ótrúlega dýrmætt að svo margir skyldu leggja á sig ferðalagið til Seyðisfjarðar til að deila þessum degi og í raun allri helginni með okkur. Það var líka ástæðan fyrir því að við lögðum svona mikla áherslu á að skapa skemmtilega og afslappaða stemningu, þar sem allir gætu notið sín, verið saman og eignast góðar minningar. Helgin var ógleymanleg með bestu vinum brúðhjónanna.Aðsend Hvaðan sóttuð þið innblástur? Við vildum alls ekki að þetta yrði sveitabrúðkaup enda með veislusal í miðjum bænum en ekki úti í sveit. Við erum búin að fara i nokkur brúðkaup síðastliðin ár og höfum safnað að okkur hugmyndum úr öllum áttum. Ég sótti innblástur fyrir skrautið og útlitið víða, meðal annars af Pinterest, TikTok og Instagram. Ég hannaði sjálf allt efnið fyrir brúðkaupið, eins og boðskortin, matseðlana, borðaskipanina og ýmis önnur smáatriði. Það var mjög skemmtilegt ferli að fá að setja minn eigin svip á allt saman. Ég var líka einstaklega heppin að hafa mömmu mína og stjúpmömmu með í liðinu, en þær elska báðar að föndra og dúllast. Án þeirra hefði þetta aldrei orðið jafn fallegt og persónulegt. Guðrún Edda kom nálægt öllu sem við kom brúðkaupinu og fannst rosalega gaman að skipuleggja með dyggri aðstoð móður sinnar og stjúpmóður. Aðsend Hvað stendur upp úr? Það sem stendur helst upp úr er hvað allt var persónulegt. Fólkið í kringum okkur átti svo stóran þátt í deginum, hvort sem það var í tónlistinni, myndatökunni eða öðrum undirbúningi. Það gerði upplifunina enn dýrmætari að vera umkringd fólki sem lagði hjarta sitt í að gera daginn okkar sérstakan. Börnin okkar reyndar standa hvað mest upp úr fyrir að hafa tekið óvænt söngatriðið í veislunni. Börnin slóu algjörlega í gegn.Aðsend Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði? Kristín Ruth og Andri Þór vinir okkar sáu um veislustjórnina og gerðu það með miklum glæsibrag. Kvöldið einkenndist annars af frábærum ræðum og atriðum sem vöktu bæði hlátur og grátur. Kvöldið endaði síðan á plötusnúði sem sá um að spila okkar lög. Fjölskyldan glæsileg.Elísabet Blöndal Var eitthvað sem kom ykkur á óvart? Það sem kom okkur mest á óvart voru börnin okkar. Þau höfðu undirbúið myndband þar sem þau sungu lag með Unu Torfa og við héldum að það væri þeirra framlag. Þegar það var búið vildu þau þó alls ekki hætta og enduðu á að taka fleiri lög sjálf upp á sviði. Hápunkturinn var þegar dóttir okkar tók „Unwritten“ af þvílíkum krafti að salurinn bókstaflega trylltist. Það var algjörlega óvænt, ótrúlega skemmtilegt og ein af þeim stundum sem við munum alltaf eftir. Dagurinn byrjaði á einlægri athöfn og endaði á rosalegu partýi.Elísabet Blöndal Hvað voru margir gestir? Tæplega 120 manns. Elli og vinir hans flottir.Aðsend Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það? Það gekk í raun frekar vel að velja brúðkaupsfötin, þó ég hafi verið með allt aðra hugmynd þegar ég gekk inn í Loforð. Þar fann ég hins vegar kjól sem ég hefði aldrei trúað að ég myndi velja, en hann reyndist vera sá rétti. Fyrir Ella var valið aðeins einfaldara. Hann vissi frá byrjun að hann vildi vera í „tuxedo“ og treysti strákunum hjá Suit Up fyrir því að sauma jakkafötin á sig. Kjóllinn reyndist vera sá rétti.Elísabet Blöndal Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup? Ekki eyða of mikilli orku í að hafa allt fullkomið. Það verður alltaf eitthvað sem fer ekki alveg samkvæmt áætlun, en gestirnir taka sjaldnast eftir því. Mér fannst persónulega skemmtilegast að vera með puttana í öllu en þannig er ég bara. Ég hefði aldrei getað hugsað mér að láta einhvern annan sjá um þetta allt frá A til Ö. Tíminn líður ótrúlega hratt og áður en maður veit af er stóri dagurinn liðinn. Njótið allra augnablikanna á leiðinni og munið að á endanum snýst þetta allt um að giftast besta vini sínum. Þegar allt kemur til alls snýst þetta um að giftast besta vini sínum segir Guðrún Edda.Elísabet Blöndal Ætlið þið í brúðkaupsferð? Einn daginn já. Við erum ekki komin lengra í skipulagningu, framundan eru bara fótboltamót hjá krökkunum og útilegur í sumar. Brúðkaup Ástin og lífið Mest lesið Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Lífið „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Lífið Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Lífið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Lífið Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Lífið Dóttir Obama í íslenskri hönnun Tíska og hönnun Bein útsending frá Bergmáli á Þingvöllum Tónlist Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Lífið Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Lífið Gull og gimsteinar leynast víða Lífið Fleiri fréttir „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? 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