„Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“

Bræðslustjóri segir tónleikahald á Bræðslunni á Borgarfirði eystra hafa gengið vel þrátt fyrir leiðindaveður. Hann þakkar viðbragðsaðilum fyrir vel unnin störf og að það þýði ekkert að velta sér of mikið upp úr veðurspánni.
Talsverður vindur og úrkoma hefur ráðið ríkjum á Borgarfirði eystra um helgina, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan hefur farið fram. Veðrið setti strik í reikninginn í gærkvöldi og nótt. Hluti gesta þurfti að leita sér skjóls í íþróttahúsi bæjarins.
Björgunarsveitin Sveitungi var kölluð til í gær til að standa að gæslunni á tjaldsvæðinu eftir að slagsmál brutust þar út nóttina áður. Nóttin var einnig erilsöm hjá lögreglu en í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi segir að nokkrir gestir hafi leitað aðstoðar vegna tjalda sinna. Lögreglan fékk þá tvær tilkynningar vegna slagsmála en málin eru nú bæði til rannsóknar.
Magni Ásgeirsson, annar Bræðslustjóra, segir í samtali við fréttastofu að tónleikahaldið hafi þó gengið einkar vel og að langflestir gestir hafi skemmt sér konunglega.
„Bræðslutónleikarnir í gær voru algjörlega stórkostlegir en á meðan þá hérna ákvað norðvestanáttin að flýta sér aðeins meira og taka rigninguna, vin sinn, með sér. Þannig að það var svona frekar slyddulegt hérna undir lok tónleikanna,“ segir Magni.
Hann þakkar viðbragðsaðilum innilega fyrir vel unnin störf og segir samstarf við lögreglu og björgunarsveitir hafa gengið býsna vel. Farið verður yfir hvað betur hefði mátt fara eins og alltaf.
„En það var allt „ready“ ef svo má segja. Það voru allir viðbragðsaðilar í startholunum, þannig að það var strax farið í hjálpað nokkrum tjöldum upp í yfirbyggðu sparkhöllina okkar og þar var reyndar alveg frábær stemning, það var gríðarlega gaman hjá fólkinu.
„Þetta var bara frábært samstarf og allir gerðu sitt allra besta til að öllum liði vel og ég held að það hafi bara tekist mjög vel nema Kári sem var að flýta sér fullmikið.“
Ekki sé hægt að svekkja sig á vonda veðrinu um of. Aðspurður hvort að staðan hafi verið ergileg þegar sá í hvað stefndi eftir blíðuna sem hefur verið á Austurlandi síðustu daga og vikur segir Magni:
„Svona já og nei. Við vorum með svona möntru í gær. Það eru hundruð þúsunda að flýja skógarelda í Frakklandi og það er hitabylgja alls staðar sem er gjörsamlega að lama Evrópu, þannig að fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti.“
Ég verð að taka ofan fyrir unga fólkinu okkar. Það er gjörsamlega yndislegt, svona kynslóðir sem eru að byrja að skemmta sér. Það var bara í lopapeysunum og með brosið alveg þvert yfir andlitið þótt tjöldin væru á hliðinni. Það var ekkert vandamál, það voru bara allir glaðir.“