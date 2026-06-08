Nær tvöföldun umsókna um meistaranám Áróra L Davíðsdóttir skrifar 8. júní 2026 14:49 „Sérstaka athygli vekur að umsóknum á meistarastigi fjölgaði um 87,6% á milli ára. Þar vegur þungt aukning umsókna við Kennaradeild, Lagadeild og Viðskiptadeild,“ segir í tilkynningu frá Háskólanum á Akureyri. Vísir/Viktor Freyr Umsóknum um nám við Háskólann á Akureyri fjölgaði um 8,5% milli ára. Alls bárust Háskólanum á Akureyri 2.343 umsóknir um nám fyrir haustmisserið 2026, sem samsvarar 8,5 prósenta aukningu á milli ára. Mikil fjölgun varð á umsóknum um nám á meistarastigi en þær jukust um 87,6 prósent frá því í fyrra. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá háskólanum. Í haust verður boðið upp á nám á bakkalárstigi í lagareldi við Auðlindadeild og í samstarfi við Háskólann á Hólum en alls bárust 28 umsóknir í námið. „Lagareldi er ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi og hefur þörf fyrir sérhæfða menntun aukist verulega á síðustu árum. Umsóknarfjöldinn bendir til þess að nýja námsleiðin mæti skýrri þörf í atvinnulífinu,“ segir í tilkynningunni. Mikil aðsókn er í grunnnámið í hjúkrunarfræði en umsóknum í námið fjölgaði um rúm 10 prósent á milli ára og er námsleiðin ein sú eftirsóttasta í Háskólanum á Akureyri. „Það segir sína sögu að 464 einstaklingar hafi sótt um hjúkrunarfræði við HA í ár þrátt fyrir að aðeins 75 stúdentar geti haldið áfram að loknu fyrsta misseri. Þessar umsóknartölur undirstrika jafnframt hversu mikilvægt er að hér verði byggt upp fullbúið hermisetur sem myndi gera okkur kleift að bjóða fleiri stúdentum námspláss að loknum klásus. Það leikur enginn vafi á því hve mikilvægt það er fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi,“ segir Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri. Akureyri Háskólar Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Fleiri fréttir „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Sjá meira