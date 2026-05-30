Innlent

Fleiri flug felld niður og ekkert sam­komu­lag í sjón­máli

Freyja Þórisdóttir skrifar
Aukin harka hefur færst í samskipti Icelandair og flugmanna síðustu vikur en flugfélagið hefur sakað félagsmenn FÍA um að stunda óformlegar aðgerðir.
Aukin harka hefur færst í samskipti Icelandair og flugmanna síðustu vikur en flugfélagið hefur sakað félagsmenn FÍA um að stunda óformlegar aðgerðir. Egill Aðalsteinsson

Kjaradeila Icelandair og flugmanna er orðin að stærri umræðu um framtíð félagsins og traust eigenda á rekstrinum. Icelandair hefur tapað um áttatíu milljörðum króna frá árinu 2018 og hafa nú fjárfestar lýst yfir áhyggjum af stöðunni. Meðal stærstu hluthafa eru íslenskir lífeyrissjóðir sem eiga saman stærri hlut en stærsti einstaki hluthafinn.

Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) funduðu hjá ríkissáttasemjara í vikunni en viðræður þokast hægt og enn er ekkert samkomulag í sjónmáli. Flugmenn hafa verið samningslausir frá síðasta hausti en deilan snýst um vinnuframlag þeirra og kröfu flugfélagsins um aukinn sveigjanleika.

Icelandair heldur áfram að aflýsa flugum vegna áhafnarskorts. Í það minnsta fimm flugum var aflýst í vikunni og hefur flugi til Rómar klukkan 07:40 í fyrramálið nú einnig verið aflýst. Deilan virðist vera orðin stærri en hefðbundin vinnudeila en ákvörðun um næsta fund verður tekin yfir helgina samkvæmt upplýsingum frá ríkissáttasemjara.

Icelandair Kjaramál

Tengdar fréttir

Ákvörðun um næsta fund tekin yfir helgina

Fundi samninganefnda Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara lauk í dag án þess að boðað væri til nýs fundar. Samkvæmt upplýsingum frá ríkissáttasemjara verður ákvörðun um næsta fund tekin yfir helgina.

Icelandair og flug­menn komnir í fjölmiðla­bann

Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilu Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) hjá ríkissáttasemjara klukkan tíu á morgun. Ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur beint því til samningsaðila að þeir tjái sig ekki um efni viðræðnanna við fjölmiðla.

Stjórn Icelandair með fullt traust til Boga

„Stjórnin ber fullt traust til Boga og stjórnenda,“ segir Guðmundur Hafsteinsson, formaður stjórnar Icelandair, þegar hann er spurður út í frétt Viðskiptablaðsins þar sem haft er eftir heimildarmönnum að stjórn Icelandair standi þétt að baki Boga Nils Bogasyni, forstjóra Icelandair.

Sendir flug­mönnum tóninn: „Maður mjólkar ekki dauða kú“

„Maður mjólkar ekki dauða kú“ segir Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku í innsendri grein í Morgunblaðið um stöðu Icelandair. Félagið hefur verið til mikillar umfjöllunar síðustu vikur, hlutabréfaverð er í ládeyðu og niðurfellingar hafa flugferða hafa verið tíðar. Hafa niðurfellingar verið tengdar við óformlegar aðgerðir flugmanna félagsins sem eiga nú í kjaraviðræðum við Icelandair. Marinó fullyrðir að félagið sé mikilvægasta fyrirtæki landsins.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið