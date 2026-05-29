Þrír mánuðir til stefnu Bjarki Sigurðsson skrifar 29. maí 2026 12:15 Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, og Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, eru afar ósammála um ágæti þess að Ísland gangi í Evrópusambandið. Vísir/Vilhelm Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir það gleðitíðindi fyrir alla þjóðina að greidd verði atkvæði um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir þrjár mánuði. Formaður Heimssýnar segir óljóst hvað bíði kjósi þjóðin já. Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greidd atkvæði um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þingmenn meirihlutans greiddu atkvæði með tillögunni, þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sátu hjá og þingmenn Miðflokks greiddu atkvæði gegn henni. Breytingartillaga utanríkismálanefndar var samþykkt og verður spurningin svohljóðandi: „Á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“ Svarmöguleikar verða einfaldlega „Já“ og „Nei“. Breytingartillögur minnihlutans, sem meðal annars sneru að frestun þjóðaratkvæðagreiðslu, voru felldar. Staðreyndarnir tali sínu máli Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, segir þetta gleðitíðindi fyrir alla þjóðina. „Við fáum tækifæri til að sjá hvað er í boði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina, verðbólguna og háu stýrivextina sem hafa plagað okkur. Ekki síst fáum við tækifæri til að sjá hvað felst í því að vera í klúbbi sem stendur saman í heimi sem er að verða æ ófyrirsjáanlegri,“ segir Magnús. „Við vitum sem svo að staðreyndirnar eru okkur í hag og tala okkar máli. Það verður okkar áhersla að kynna fyrir þjóðinni hvað það er sem þessi klúbbur er að gera, hvernig hann starfar og svo framvegis.“ Óljóst hvaða umboð sé verið að veita Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, tekur ekki í sama streng. „Okkur hugnast ekki sérlega vel að leggja af stað í vegferð sem miðar að því að framselja stjórnvald á Íslandi í hendur aðila sem ekki eru kosnir af fólkinu í landinu. Það er ósköp einfalt að það virkar best að það sé hægt að kjósa burtu stjórnvöld sem henta ekki,“ segir Haraldur. „Við erum í sjálfu sér ekkert á móti því að fólkið í landinu fái að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt er annað, það þarf að vera ljóst hvað í því felst, hvaða umboð er verið að veita.“ Evrópusambandið Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Safna fyrir fjölskyldu Steinunnar sem lést við barnsburð Innlent Inga í veikindaleyfi Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Nálgast stríðið vendipunkt? Erlent Kennarar tæta í sig greiningu Viðskiptaráðs Innlent Erfitt að fullyrða nokkuð um orsakasamhengi milli 4G og fæðingartíðni Innlent Eldflaug Bezos sprakk í loft upp Erlent Margrét átti lokaorðið í málinu og flutti Passíusálm Innlent Séra Friðrik fær ekki að rísa strax Innlent Átta vilja vera forstjóri Hafró Innlent Grunaður um að ofsækja son sinn sem sleit á öll tengsl Innlent Fleiri fréttir Meira atvinnuleysi og fjöldauppsagnir í maí Þrír mánuðir til stefnu Stefán Jökulsson er látinn Viðræður þokast lítið áfram þrátt fyrir ítrekaða fundi Inga í veikindaleyfi Slagurinn um ESB og sumarhretið fyrir austan Margrét átti lokaorðið í málinu og flutti Passíusálm Bein útsending: Ópíóíðar og verkjalyf á Íslandi Kennarar tæta í sig greiningu Viðskiptaráðs Grunaður um að ofsækja son sinn sem sleit á öll tengsl Átta vilja vera forstjóri Hafró Eldur kviknaði í veitingastað í nýja miðbænum á Selfossi Erfitt að fullyrða nokkuð um orsakasamhengi milli 4G og fæðingartíðni Tónlistarskólar FÍH og Eddu Borg sameinast í þéttum takti Handtökur í tengslum við ræktun og þrjú skotvopn haldlögð Séra Friðrik fær ekki að rísa strax Hvalbátarnir komnir úr klössun fyrir vertíðina Safna fyrir fjölskyldu Steinunnar sem lést við barnsburð Hleyptu málinu í gegn eftir að hafa fengið „leynigögnin“ Tímasetning Canvas-árásarinnar engin tilviljun „Búinn að vera í löngu atvinnuviðtali hér í bæ“ „Þýðir ekki að það sé algjört töfralyf við öllum sjúkdómum“ Þjóðaratkvæðagreiðsla í sumar og hvalveiðibátur á sjó Handsala samstarfið og gera Hilmar að bæjarstjóra Íslendingar segja já eða nei 29. ágúst Réðst á dóttur sína eftir að hún rak honum löðrung Hjalti Þór verður bæjarstjóri í Hornafirði Enginn meirihluti í Grindavík Ingimar verður bæjarstjóri í Hveragerði Segir sig hafa mátt þola þöggun og ógnarstjórnun í Eyjum Sjá meira