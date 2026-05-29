Þrír mánuðir til stefnu

Bjarki Sigurðsson skrifar
Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, og Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, eru afar ósammála um ágæti þess að Ísland gangi í Evrópusambandið.
Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, og Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, eru afar ósammála um ágæti þess að Ísland gangi í Evrópusambandið.

Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir það gleðitíðindi fyrir alla þjóðina að greidd verði atkvæði um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eftir þrjár mánuði. Formaður Heimssýnar segir óljóst hvað bíði kjósi þjóðin já. 

Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um að gengið verði að kjörborðinu 29. ágúst næstkomandi og greidd atkvæði um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þingmenn meirihlutans greiddu atkvæði með tillögunni, þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sátu hjá og þingmenn Miðflokks greiddu atkvæði gegn henni. 

Breytingartillaga utanríkismálanefndar var samþykkt og verður spurningin svohljóðandi: „Á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“ Svarmöguleikar verða einfaldlega „Já“ og „Nei“. Breytingartillögur minnihlutans, sem meðal annars sneru að frestun þjóðaratkvæðagreiðslu, voru felldar.

Staðreyndarnir tali sínu máli

Magnús Árni Skjöld, formaður Evrópuhreyfingarinnar, segir þetta gleðitíðindi fyrir alla þjóðina.

„Við fáum tækifæri til að sjá hvað er í boði þegar kemur að því að eiga við dýrtíðina, verðbólguna og háu stýrivextina sem hafa plagað okkur. Ekki síst fáum við tækifæri til að sjá hvað felst í því að vera í klúbbi sem stendur saman í heimi sem er að verða æ ófyrirsjáanlegri,“ segir Magnús. 

„Við vitum sem svo að staðreyndirnar eru okkur í hag og tala okkar máli. Það verður okkar áhersla að kynna fyrir þjóðinni hvað það er sem þessi klúbbur er að gera, hvernig hann starfar og svo framvegis.“

Óljóst hvaða umboð sé verið að veita

Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, tekur ekki í sama streng.

„Okkur hugnast ekki sérlega vel að leggja af stað í vegferð sem miðar að því að framselja stjórnvald á Íslandi í hendur aðila sem ekki eru kosnir af fólkinu í landinu. Það er ósköp einfalt að það virkar best að það sé hægt að kjósa burtu stjórnvöld sem henta ekki,“ segir Haraldur. 

„Við erum í sjálfu sér ekkert á móti því að fólkið í landinu fái að segja sína skoðun á svona hlutum. Hitt er annað, það þarf að vera ljóst hvað í því felst, hvaða umboð er verið að veita.“

Evrópusambandið Alþingi Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður

