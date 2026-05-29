Bein útsending: Ópíóíðar og verkja­lyf á Ís­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Fjallað verður um ópíóíða og notkun þeirra frá ólíkum sjónarhornum á fundinum.
Fjallað verður um ópíóíða og notkun þeirra frá ólíkum sjónarhornum á fundinum.

Lokafundur vormisseris í fundaröðinni Heilsan okkar fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, í dag, föstudaginn 29. maí, klukkan 11:30 til 13:00. Að þessu sinni er umfjöllunarefnið: Ópíóíðar og verkjalyfjameðferðir í íslensku samfélagi. 

Hægt er að fylgjast með streymi af fundinum að neðan. Fundarstjóri er Martin Ingi Sigurðsson, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands.

Dagskrá fundarins

  • Sigríður Zoëga, dósent við Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðadeild Háskóla Íslands og deildarstjóri við Landspítala – Verkir og meginþættir í meðferð verkja
  • Freyja Jónsdóttir, dósent við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands – Flokkar verkjalyfja, aukaverkanir og langvinn notkun
  • Helga Zoega, prófessor við Miðstöð í lýðheilsuvísindum Háskóla Íslands – Notkun á ópíóíðum á Íslandi og samanburður við önnur lönd
  • Adam Bauer, réttarefnafræðingur á Rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði við Háskóla Íslands og doktorsnemi í líf- og læknavísindum við Háskóla Íslands – Ópíóíðar og ketamín á höfuðborgarsvæðinu: Greining á lyfjaávísunum, fráveitugögnum og fölsuðum lyfjum
  • Anna Bryndís Blöndal, dósent við Lyfjafræðideild og forstöðumaður Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu – Ábyrg notkun verkjalyfja – niðurtröppun og endurskoðun lyfjameðferðar

Að loknum erindum verða pallborðsumræður.

Nánast hreint kókaín í um­ferð en ekkert fentanyl

Adam Erik Bauer, náttúrufræðingur og doktorsnemi, hefur í tvö ár rannsakað magn ópíóíða, ketamíns og annarra vímuefna í fráveitu með það að markmiði að tryggja rétt viðbragð og auka forvarnir. Nýjustu niðurstöður sýna að kókaín í umferð sé nánast hreint og að töluvert magn sé af oxycontin í umferð. Hann segir þó jákvætt að ekkert fentanýl finnist í fráveitu eða annars staðar.

Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á

Tuttugu og tveggja ára karlmaður sem nýlega hóf lyfjameðferð vegna áralangrar misnotkunar á ópíóíðum segir þjónustu Reyks hafa bjargað lífi sínu og óttast að ef henni verði lokað muni fjölmargir deyja. Hann hefur nýtt sér þjónustuna vikulega á þessu ári og er edrú í dag. 

Algengast að fólk láni eða fái lánuð verkja- og róandi lyf

Niðurstöður samevrópskrar rannsóknar sýna að um 40 prósent Íslendinga hafa fengið lánað eða lánað lyfsseðilsskyld lyf síðasta árið. Algengast var að fólk fengi lánuð eða lánaði verkjalyf eða róandi lyf. Sextán prósent þeirra sem höfðu lánað eða fengið lánað sögðu það hafa verið gert í neyð.

