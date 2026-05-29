Lokafundur vormisseris í fundaröðinni Heilsan okkar fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, í dag, föstudaginn 29. maí, klukkan 11:30 til 13:00. Að þessu sinni er umfjöllunarefnið: Ópíóíðar og verkjalyfjameðferðir í íslensku samfélagi.
Hægt er að fylgjast með streymi af fundinum að neðan. Fundarstjóri er Martin Ingi Sigurðsson, prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands.
Að loknum erindum verða pallborðsumræður.
Adam Erik Bauer, náttúrufræðingur og doktorsnemi, hefur í tvö ár rannsakað magn ópíóíða, ketamíns og annarra vímuefna í fráveitu með það að markmiði að tryggja rétt viðbragð og auka forvarnir. Nýjustu niðurstöður sýna að kókaín í umferð sé nánast hreint og að töluvert magn sé af oxycontin í umferð. Hann segir þó jákvætt að ekkert fentanýl finnist í fráveitu eða annars staðar.
Tuttugu og tveggja ára karlmaður sem nýlega hóf lyfjameðferð vegna áralangrar misnotkunar á ópíóíðum segir þjónustu Reyks hafa bjargað lífi sínu og óttast að ef henni verði lokað muni fjölmargir deyja. Hann hefur nýtt sér þjónustuna vikulega á þessu ári og er edrú í dag.
Niðurstöður samevrópskrar rannsóknar sýna að um 40 prósent Íslendinga hafa fengið lánað eða lánað lyfsseðilsskyld lyf síðasta árið. Algengast var að fólk fengi lánuð eða lánaði verkjalyf eða róandi lyf. Sextán prósent þeirra sem höfðu lánað eða fengið lánað sögðu það hafa verið gert í neyð.