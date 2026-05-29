Stefán Jökulsson, fyrrverandi lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, útvarpsmaður og tónlistarmaður, er látinn, 76 ára að aldri.
Morgunblaðið
greindi frá andláti hans í morgun.
Stefán fæddist í Reykjavík 28. desember 1949, sonur Jökuls Péturssonar, málarameistara og ritstjóra tímaritsins Málarans, og Svövu Ólafsdóttur, húsmóður og félagsmálakonu. Hann ólst upp í Norðurmýrinni, gekk í Ísaksskóla, lauk stúdentsprófi frá Kennaraskóla Íslands árið 1972 og nam síðar ensku og sagnfræði við Háskóla Íslands. Hann starfaði um árabil sem kennari við grunnskóla, meðal annars í Breiðholtsskóla, á Hallormsstað og í Austurbæjarskóla.
Stefán starfaði á árunum 1984 til 1990 hjá Ríkisútvarpinu þar sem hann stjórnaði fjölmörgum þáttum á Rás 1. Hann sótti einnig námskeið hjá BBC í London í dagskrárgerð og stjórnun útvarpsstöðva. Síðar starfaði hann við auglýsingagerð hjá AUK, bókaútgáfu og þýðingar.
Stefán lauk MA-prófi í miðlunar- og boðskiptafræðum við Leicester-háskóla í Englandi árið 2000. Hann var ráðinn lektor á sviði miðlalæsis við Kennaraháskólann árið 2003, síðar menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann sinnti því starfi til ársins 2019 þegar hann lét af störfum vegna aldurs. Þá skráð hann sig í rannsóknatengt MA-nám í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, með áherslu á andlegt líf eldri borgara, og lauk því 2023.
Stefán var einnig virkur tónlistarmaður, lék á bæði trommur og hljómborð og spilaði meðal annars með Hauki Morthens, Lúdó og Stefáni og Ragnari Bjarnasyni.
Stefán lætur eftir sig þrjú börn og sex barnabörn. Útför Stefáns fer fram í Fríkirkjunni í Reykjavík þann 4. júní klukkan 13.