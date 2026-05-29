Stefán Jökuls­son er látinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stefán Jökulsson kom víða við á ævi sinni en starfaði lengst af sem kennari og útvarpsmaður.
Stefán Jökulsson kom víða við á ævi sinni en starfaði lengst af sem kennari og útvarpsmaður.

Stefán Jökulsson, fyrrverandi lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, útvarpsmaður og tónlistarmaður, er látinn, 76 ára að aldri.

Morgunblaðið greindi frá andláti hans í morgun.

Stefán fæddist í Reykjavík 28. desember 1949, sonur Jökuls Péturssonar, málarameistara og ritstjóra tímaritsins Málarans, og Svövu Ólafsdóttur, húsmóður og félagsmálakonu. Hann ólst upp í Norðurmýrinni, gekk í Ísaksskóla, lauk stúdentsprófi frá Kennaraskóla Íslands árið 1972 og nam síðar ensku og sagnfræði við Háskóla Íslands. Hann starfaði um árabil sem kennari við grunnskóla, meðal annars í Breiðholtsskóla, á Hallormsstað og í Austurbæjarskóla.

Stefán starfaði á árunum 1984 til 1990 hjá Ríkisútvarpinu þar sem hann stjórnaði fjölmörgum þáttum á Rás 1. Hann sótti einnig námskeið hjá BBC í London í dagskrárgerð og stjórnun útvarpsstöðva. Síðar starfaði hann við auglýsingagerð hjá AUK, bókaútgáfu og þýðingar.

Stefán lauk MA-prófi í miðlunar- og boðskiptafræðum við Leicester-háskóla í Englandi árið 2000. Hann var ráðinn lektor á sviði miðlalæsis við Kennaraháskólann árið 2003, síðar menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann sinnti því starfi til ársins 2019 þegar hann lét af störfum vegna aldurs. Þá skráð hann sig í rannsóknatengt MA-nám í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, með áherslu á andlegt líf eldri borgara, og lauk því 2023.

Stefán var einnig virkur tónlistarmaður, lék á bæði trommur og hljómborð og spilaði meðal annars með Hauki Morthens, Lúdó og Stefáni og Ragnari Bjarnasyni.

Stefán lætur eftir sig þrjú börn og sex barnabörn. Útför Stefáns fer fram í Fríkirkjunni í Reykjavík þann 4. júní klukkan 13.

