Hvalbátarnir komnir úr klössun fyrir ver­tíðina

Kristján Már Unnarsson skrifar
Hvalur 8 kominn úr slippnum í kvöld. Dráttarbátar ýta honum að hlið Hvals 9 á Ægisgarði. Bjarni Einarsson

Hvalveiðibátnum Hval 8 var núna undir kvöld rennt úr slippnum í Reykjavíkurhöfn eftir klössun en áður var búið að yfirfara Hval 9. Þetta þykja ótvíræð merki um að Hvalur hf. stefni á stórhvalaveiðar í sumar.

Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt beint úr Reykjavíkurhöfn þar sem hvalbátarnir tveir lágu hlið við hlið, báðir nýkomnir úr klössun. Giska má á að hún kosti fleiri milljónir króna á hvort skip og kannski tíu til tuttugu milljónir króna fyrir þau bæði. Það þarf því vart að velkjast í vafa um það að stefnt er á hvalveiðar í sumar.

Stærri hvalbáturinn, Hvalur 9, gekkst undir klössun í fyrri hluta maímánaðar og síðdegis var Hval 8 rennt niður úr dráttarbraut Orms og Víglundar. Tveir dráttarbátar Faxaflóahafna tóku svo við Hval 8 og ýttu honum upp að Hval 9 við Ægisgarð, eins og lýst var í frétt Sýnar:

Langreyðarkvóti sumarsins liggur fyrir. Samkvæmt honum er heimilt að veiða allt að 150 dýr. Það er þó skilyrt að 34 þeirra verði veidd austan við land, sem þýðir lengri siglingu á miðin og þar af leiðandi meiri kostnað á tímum þegar olíuverð er í hæstu hæðum.

Hvalveiðarnar hafa venjulega hafist í fyrrihluta júnímánaðar og staðið fram eftir septembermánuði. Það má því búast við að landfestar verði leystar eftir hálfan mánuð eða svo og hvalbátarnir sigli þá á miðin.

Dráttarbátar ýta Hval 8 að hlið Hvals 9 á Ægisgarði.Bjarni Einarsson

Miðað við reynslu fyrri vertíða má ætla að um 150 manns fái vinnu við hvalveiðarnar í sumar, bæði á skipunum við veiðarnar og við vinnsluna í hvalstöðinni í Hvalfirði.

Hvalveiðar Reykjavík Hvalfjarðarsveit Sjávarútvegur

„Það sem við hófum árið 1986 ætlum við að klára árið 2026“

Stofnun Paul Watson boðar „Aðgerð 86“ í sumar, til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum, þar sem því er lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerðasinna og „alræmdasta“ hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, séu enn á enda.

Vill hætta veiðum en græna ljós Bjarna gildi

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir ekki þurfa nýja ákvörðun af hennar hálfu vegna hvalveiða í sumar. Veiðarnar byggi á reglugerð sem Bjarni Benediktsson, þáverandi matvælaráðherra, setti fyrir árslok 2024 og nýrri ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Hennar framtíðarsýn sé að draga úr og að lokum hætta hvalveiðum.

Stjórnarþing­maður segir Hafró í bullandi pólitík

Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, telur Hafrannsóknarstofnun í bullandi pólitík. Hann telur stofnunina skulda svör í tengslum við veiðiráðgjöf á langreyði en þar mæla Hafró og Norður-Atlantshafs sjávarspendýraráðið ekki með meira en 150 dýrum. Þetta er 23 prósenta lækkun.

Stefnt á hvalveiðar í sumar: „Það má ekki einn hvalur deyja í sumar“

Hvalur hf. hyggst halda úti veiði á langreyði í sumar. Veiðiráðgjöf frá Hafrannsóknarstofnun barst núna rétt fyrir hádegi þar sem er gert ráð fyrir að kvótinn dragist verulega saman. Samtökin Hvalavinir hafa sent atvinnuvegaráðherra bréf þar sem þess er krafist að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar.

