Hvalbátarnir komnir úr klössun fyrir vertíðina Kristján Már Unnarsson skrifar 28. maí 2026 22:40 Hvalur 8 kominn úr slippnum í kvöld. Dráttarbátar ýta honum að hlið Hvals 9 á Ægisgarði. Bjarni Einarsson Hvalveiðibátnum Hval 8 var núna undir kvöld rennt úr slippnum í Reykjavíkurhöfn eftir klössun en áður var búið að yfirfara Hval 9. Þetta þykja ótvíræð merki um að Hvalur hf. stefni á stórhvalaveiðar í sumar. Í kvöldfréttum Sýnar var sýnt beint úr Reykjavíkurhöfn þar sem hvalbátarnir tveir lágu hlið við hlið, báðir nýkomnir úr klössun. Giska má á að hún kosti fleiri milljónir króna á hvort skip og kannski tíu til tuttugu milljónir króna fyrir þau bæði. Það þarf því vart að velkjast í vafa um það að stefnt er á hvalveiðar í sumar. Stærri hvalbáturinn, Hvalur 9, gekkst undir klössun í fyrri hluta maímánaðar og síðdegis var Hval 8 rennt niður úr dráttarbraut Orms og Víglundar. Tveir dráttarbátar Faxaflóahafna tóku svo við Hval 8 og ýttu honum upp að Hval 9 við Ægisgarð, eins og lýst var í frétt Sýnar: Langreyðarkvóti sumarsins liggur fyrir. Samkvæmt honum er heimilt að veiða allt að 150 dýr. Það er þó skilyrt að 34 þeirra verði veidd austan við land, sem þýðir lengri siglingu á miðin og þar af leiðandi meiri kostnað á tímum þegar olíuverð er í hæstu hæðum. Hvalveiðarnar hafa venjulega hafist í fyrrihluta júnímánaðar og staðið fram eftir septembermánuði. Það má því búast við að landfestar verði leystar eftir hálfan mánuð eða svo og hvalbátarnir sigli þá á miðin. Dráttarbátar ýta Hval 8 að hlið Hvals 9 á Ægisgarði.Bjarni Einarsson Miðað við reynslu fyrri vertíða má ætla að um 150 manns fái vinnu við hvalveiðarnar í sumar, bæði á skipunum við veiðarnar og við vinnsluna í hvalstöðinni í Hvalfirði. Hvalveiðar Reykjavík Hvalfjarðarsveit Sjávarútvegur Hann telur stofnunina skulda svör í tengslum við veiðiráðgjöf á langreyði en þar mæla Hafró og Norður-Atlantshafs sjávarspendýraráðið ekki með meira en 150 dýrum. Þetta er 23 prósenta lækkun. 27. apríl 2026 10:42 Stefnt á hvalveiðar í sumar: „Það má ekki einn hvalur deyja í sumar“ Hvalur hf. hyggst halda úti veiði á langreyði í sumar. Veiðiráðgjöf frá Hafrannsóknarstofnun barst núna rétt fyrir hádegi þar sem er gert ráð fyrir að kvótinn dragist verulega saman. 