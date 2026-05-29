Styttan af Séra Friðriki fer upp, bara ekki strax Jakob Bjarnar skrifar 29. maí 2026 14:07 Theódór segir ekkert benda til þess að Séra Friðrik sé kynferðisbrotamaður, styttan fari upp að Hlíðarenda; það sé ekki spurning um hvort heldur hvenær. vísir/Vilhelm/Bylgjan Tvennum sögum fer af atkvæðagreiðslu sem fram fór á aðalfundi knattspyrnufélagsins Vals í gær, um hvort reisa ætti á ný styttu af stofnanda Vals, séra Friðriki Friðrikssyni. Margir töldu að á aðalfundinum hefði verið felld tillaga þess efnis en það var hreint ekki það sem verið var að greiða atkvæði um að sögn Theódórs S. Halldórssonar. Tillagan snerist eingöngu um hvenær, ekki hvort. „Þetta snýst ekki um hvort eigi að setja styttuna upp aftur eða ekki. Það er búið að ákveða að hún fari upp. Þetta er bara spurning um tímasetningu,“ segir Theódór í samtali við Vísi. Hlíðarendi þegar undirlagður af minningum um Séra Friðrik Theódór segist fyrst og fremst Valsari en hann sé jafnframt félagi í Æruvernd, samtökum sem í eru yfir tvö hundruð manns. Þar eru Valsarar, KFUM-menn, Fóstbræður og alls konar fólk sem lætur sig málið skipta og vill gjalda varhug við því þegar verið er að vega að æru fólks sem ekki getur varið sig. „Við þurfum að leiða þetta til lykta þannig að þetta verði til sóma fyrir alla Valsmenn, þetta þarf að leiðrétta en ekki þó þannig að verið sé að ásaka einn eða neinn.“ Theódór segir að tillagan sem lögð var fram af honum og fleirum hafi snúist um að styttan yrði sett upp sem allra fyrst og þá ekki síðar en 31. júlí. „Það var sú tillaga sem var felld. Vilji til að reisa hana á ný liggur fyrir,“ segir Theódór og bendir á að á Hlíðarenda standi Friðrikskapella og myndir um allt Valsheimili þar sem séra Friðriks er minnst. Og kjörorð á borð við „Látið ekki kappið bera fegurðina ofurliði“. Við þessu hefur ekkert verið hróflað. Fráleitt að kalla Friðrik kynferðisbrotamann „Styttan var hins vegar tekin niður þegar þessi bók Guðmundar Magnússonar kom út, bók sem átti að vera ævisaga en er líklega skáldsaga. En menn eru ekki tilbúnir að setja upp styttuna að svo komnu máli.“ Theódór segir að þar hafi ráðið aldarfarið, umræðan í þjóðfélaginu þar sem alls konar sögur voru í gangi, sögur sem standist enga skoðun. Styttan af Séra Friðriki var tekin niður þar sem hún stóð fyrir utan félagsheimili Valsara að Hlíðarenda en að öðru leyti var ekki hróflað við ýmsum munum öðrum sem tengjast minningu hans.vísir/vilhelm „Við hjá Æruvernd héldum málþing í apríl þar sem farið var yfir þessi mál frá ýmsum sjónarhornum, sagnfræðilega og lögfræðilega. Það að kalla Friðrik kynferðisbrotamann er bara uppspuni. Fólk þarf bara að kynna sér það. Fyrir liggja gögn, KFUM lét gera skýrslu sem séra Bjarni Harðarson og Sigrún Júlíusdóttir félagsfræðingur rituðu, en hún hefur ekki fengist birt opinberlega. Af hverju er það? Það er af því að það er ekkert í henni.“ Theódór rekur að frá því að bók Guðmundar sagnfræðings kom út í október 2023 og viðtal var við höfundinn í Kiljunni hafi ákveðin atburðarás farið í gang. „Kolbrún Baldursdóttir birtist í pontu hjá borgarstjórn Reykjavíkur með tillögu um að taka niður styttuna sem var í Lækjargötu. Hún er nú á Alþingi? Ætli hún vinni sín störf þar án þess að taka mark á gögnum sem eru fyrirliggjandi?“ spyr Theódór. Mál séra Friðriks Friðrikssonar Valur Reykjavík MeToo Styttur og útilistaverk Tengdar fréttir Valur felur Friðrik Knattspyrnufélagið Valur hefur ákveðið að fjarlægja styttu af séra Friðriki Friðrikssyni, stofnanda félagsins, sem hefur staðið á lóð félagsins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herði Gunnarssyni, formanni Vals. 20. desember 2023 11:04 Yfirlýsing frá KFUM og Val: „Það hryggir okkur meira en orð fá lýst“ „Við í KFUM og KFUK viljum hvorki breiða yfir sannleikann né söguna. Ef hægt er að leiða í ljós að stofnandi samtakanna hafi gerst sekur um brot gagnvart börnum, teljum við slíkt uppgjör nauðsynlegt." 26. október 2023 13:45 