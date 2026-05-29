Enn ber talsvert á milli Icelandair og flugmanna í kjaradeilu félaganna. Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna komu saman til fundar hjá ríkissáttasemjara klukkan ellefu í morgun. Icelandair hefur aflýst fimm áætlunarferðum í vikunni vegna mönnunarvanda, þar af tveimur í dag.
Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna hafa fundað ítrekað í vikunni en viðræðurnar hafa lítið þokast áfram. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari hefur sagt að ekki hafi enn tekist að skapa nægan grundvöll til að þróa samtalið áfram.
Deilan snýst nú einkum um vinnufyrirkomulag flugmanna. Þar er rætt um vinnuframlag, vaktir, frídaga og önnur atriði sem hafa bein áhrif á starf flugmanna annars vegar og framleiðni Icelandair hins vegar.
Á sama tíma hefur mönnunarvandi þegar haft áhrif á flugáætlun félagsins. Icelandair hefur aflýst fimm áætlunarferðum í vikunni vegna skorts á áhöfnum.
Ferðirnar sem hafa verið felldar niður eru:
Þriðjudagur 26. maí – Toronto
Fimmtudagur 28. maí – Vancouver
Fimmtudagur 28. maí – Baltimore
Föstudagur 29. maí – Stokkhólmur
Föstudagur 29. maí – Seattle
Icelandair hefur sagt að aflýsingarnar megi rekja til áhafnarskorts sem sé tilkominn vegna samstilltra aðgerða flugmanna. Flugmenn hafna því alfarið og segja ábyrgðina liggja hjá Icelandair.
Að þeirra sögn hafi félagið treyst um of á að halda flugáætlun gangandi með því að kaupa frídaga af flugmönnum. Þegar flugmenn selji ekki frídaga í sama mæli og áður komi það niður á áætluninni.
Icelandair segir hins vegar að sala frídaga sé rótgróinn hluti af starfsemi félagsins og heimil samkvæmt kjarasamningum flugmanna. Félagið hefur einnig bent á að flugmenn hafi síðast hafnað sölu frídaga með sambærilegum hætti árið 2014, þegar þeir voru í kjaradeilu við Icelandair.
Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilu Icelandair við flugvirkja eftir að síðasta fundi var frestað vegna veikinda. Sú deila er því einnig óleyst samhliða viðræðunum við flugmenn.