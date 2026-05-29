Slagurinn um ESB og sumarhretið fyrir austan

Í hádegisfréttum fjöllum við um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Við heyrum í forsprökkum þeirra samtaka sem mest hafa beitt sér í þessum málum en frá sitthvorri hliðinni.
Þá heyrum við í bændum fyrir austan um sumarhretið sem gekk yfir í nótt. Það hefur oft verið verra segja þau.
Einnig tökum við stöðuna hjá Icelandair og segjum frá undirskriftalista varðandi Hóla í Hjaltadal sem ráðherra fékk afhentan í morgun.
Í íþróttapakka dagsins eru það leikirnir framundan í Bestu deild karla og kvenna.