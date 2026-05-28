„Búinn að vera í löngu atvinnuviðtali hér í bæ" Agnar Már Másson skrifar 28. maí 2026 20:12 Hilmar Gunnarsson, nýr bæjarstjóri Mosfellsbæjar. Vísir/Sigurjón Oddvitar nýs bæjarstjórnarmeirihluta í Mosfellsbæ boða hóflegar álögur á íbúa og skilvirka þjónustu og lofa að gera gott fyrir Mosfellinga. Þeir segja viðræður hafa gengið vel. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar var kynntur í bæjarfélaginu í dag. „Okkur líður mjög vel. Þetta hefur gengið afskaplega vel frá byrjun," segir Hilmar Gunnarsson, nýr bæjarstjóri Mosfellsbæjar, í samtali við Tómas Arnar fréttamann í kvöldfréttum Sýnar. Hilmar er fyrrverandi ritstjóri bæjarblaðsins Mosfellings og nú oddviti Sjálfstæðisflokksins. Hann var til tals í fréttatímanum ásamt Gylfa Þór Þorsteinssyni, oddvita Viðreisnar, sem verður nú forseti bæjarstjórnar. Hann tók undir með Hilmari að mikið traust ríkti milli oddvitanna. „Þetta hefur gengið rosalega vel," sagði Gylfi og bætir við að það hafi skilað sér vel að flokkarnir hafi gefið sér góðan tíma í viðræður. Gylfi Þór Þorsteinsson forseti bæjarstjórnar, Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar, og Jana Katrín Knútsdóttir, formaður bæjarráðs.Aðsend Spurður hvort það sé draumur að verða bæjarstjóri Mosfellsbæjar svarar Hilmar: „Draumur og ekki draumur. Ég segi það nú ekki en ég hef verið þátttakandi hér í samfélaginu í langan tíma. Ég er kannski búinn að vera í löngu atvinnuviðtali hér í bæ," segir hann og vísar þar til prófkjörsins í Sjálfstæðisflokknum í Mosfellsbæ annars vegar og svo kosninganna hins vegar. Gylfi segir að fáir sem engir núningspunktar hafi verið í viðræðunum. „Alls ekki. Það var aðallega spurning um orðalag frekar en eitthvað annað." Flokkarnir væru sammála um flestar stefnur. „Við höfum leitað fanga víða við að binda þetta saman," bætir Gylfi við. „Og allir sammála." Spurðir um þau mál sem þeir setja á oddinn nefna þeir hóflegar álögur á íbúa, skilvirka þjónustu og að „gera gott fyrir Mosfellinga". Mosfellsbær Sveitarstjórnarkosningar 2026