Reykkafarar frá brunavörnum Árnessýslu slökktu eld sem kviknaði í veitingastaðnum Fröken Selfossi í morgun. Mikill reykur kom af eldinum og vinna slökkviliðsmenn enn að því að reykræsta.
Fröken Selfoss stendur við Brúarstræti 12 í nýja miðbænum á Selfossi. Iðnaðarmenn sem voru að störfum í næsta húsi urðu eldsins varir um klukkan átta í morgun og létu slökkvilið vita.
Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri, segir staðinn hafa verið mannlausan þegar eldurinn kviknaði. Þegar slökkvilið bar að garði hafi allt verið fullt af reyk. Reykkafarar hafi þá verið sendir inn sem náðu að slökkva eldinn.
„Það verður örugglega alveg talsverð eftirvinna vegna reyks. Það fylgir þessu náttúrulega svo mikil lykt,“ segir Pétur.
Upptök eldsins eru óljóst á þessari stundu.