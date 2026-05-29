Truflanir á island.is Samúel Karl Ólason skrifar 29. maí 2026 13:43 Notendur ramba víða á undirsíðum island.is á þessa meldingu. Truflanir eru á vefnum island.is og reynist mörgum erfitt að komast inn á vefinn. Umfang truflananna liggur ekki fyrir. Efst á síðunni, takist að opna hana, kemur upp gulur borði um að truflanir séu á þjónustu vefsins og að unnið sé að viðgerð. Sá borði sést þó ekki hjá öllum sem heimsækja vefinn. Island.is á er eins konar þjónustumiðstöð fyrir landið þar sem hægt er að nálgast alls konar opinbera þjónustu og upplýsingar. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) sendi í mars út álit þar sem yfirvöldum á Íslandi var gert að breyta island.is. Var það sökum þess að vefsíðan uppfyllti ekki EES-reglur. Yfirvöldum voru gefnir tveir mánuðir til að bæta vefinn.