Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi eða nótt tvo einstaklinga sem eru grunaðir um framleiðslu fíkniefna í heimahúsi. Þá var hald lagt á þrjú skotvopn sem voru ekki geymd í læstri hirslu eins og lög kveða á um.
Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig frá því að ökumaður hafi verið stöðvaður í umferðinni sem grunaður var um akstur undir áhrifum fíkniefna. Sá reyndist vera með hníf á sér. Lagt var hald á vopnið og maðurinn kærður fyrir brot gegn vopnalögum.
Tilkynning barst um innbrot í heimahús, þar sem íbúar höfðu vaknað við að einhver var að gramsa í geymslu þeirra. Viðkomandi lét sig hverfa áður en lögregla kom á staðinn.
Lögregla var einnig kölluð til vegna þjófnaðar í verslun en málið var leyst á vettvangi.
Þá var sjúkralið fengið til að flytja hjólreiðamanna á slysadeild en sá hafði dottið.