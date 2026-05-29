Innlent

Hand­tökur í tengslum við ræktun og þrjú skot­vopn haldlögð

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt.
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi eða nótt tvo einstaklinga sem eru grunaðir um framleiðslu fíkniefna í heimahúsi. Þá var hald lagt á þrjú skotvopn sem voru ekki geymd í læstri hirslu eins og lög kveða á um.

Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Þar segir einnig frá því að ökumaður hafi verið stöðvaður í umferðinni sem grunaður var um akstur undir áhrifum fíkniefna. Sá reyndist vera með hníf á sér. Lagt var hald á vopnið og maðurinn kærður fyrir brot gegn vopnalögum.

Tilkynning barst um innbrot í heimahús, þar sem íbúar höfðu vaknað við að einhver var að gramsa í geymslu þeirra. Viðkomandi lét sig hverfa áður en lögregla kom á staðinn.

Lögregla var einnig kölluð til vegna þjófnaðar í verslun en málið var leyst á vettvangi.

Þá var sjúkralið fengið til að flytja hjólreiðamanna á slysadeild en sá hafði dottið.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið