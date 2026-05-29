Innlent

Tón­listar­skólar FÍH og Eddu Borg sam­einast í þéttum takti

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Edda Borg og Róbert Þór­halls­son, skóla­stjóri FÍH, fundu slíkan sam­hljóm með tón­listar­skólunum tveimur að þeir verða sam­einaðir í einn öflugasta tón­listar­skóla landsins þegar rytmísk tón­list er annars vegar.
Edda Borg og Róbert Þór­halls­son, skóla­stjóri FÍH, fundu slíkan sam­hljóm með tón­listar­skólunum tveimur að þeir verða sam­einaðir í einn öflugasta tón­listar­skóla landsins þegar rytmísk tón­list er annars vegar. Myndir/Aðsendar

„Við sjáum bara fram á að við verðum einn öflugasti tón­listar­skólinn á landinu þegar rytmísk tón­list er annars vegar,“ segir Edda Borg Ólafs­dóttir um sam­einingu Tónskóla hennar og Tón­listar­skóla FÍH.

Edda Borg og Róbert Þór­halls­son, skóla­stjóri FÍH, undir­rituðu í gær samning um sam­einingu þessara tveggja rót­grónu tón­listar­skóla í Reykja­vík og segjast bæði sjá fram á mikil og góð sam­legðaráhrif sem muni ekki síst koma nem­endum til góða.

Nem­endur muni þó að öðru leyti lítið finna fyrir sam­einingunni því áfram verður kennt, eins og ekkert hafi í skorist, á báðum stöðum. Annars vegar hjá henni í Kleifar­selinu og hins vegar hjá FÍH í Rauða­gerði. „Við sjáum bara mikla hag­ræðingu í þessu og fullt af spennandi og skemmti­legum hlutum sem við getum gert saman,“ segir Edda Borg.

„Róbert kemur til með að vera skóla­stjóri yfir öllu og ég verð að­stoðar­skóla­stjóri og við sjáum ein­mitt fyrir okkur að þetta verði bara betra fyrir báðar starfs­stöðvarnar, ef svo má að orði komast.

Edda Borg og maðurinn hennar, Bjarni Svein­björns­son,sem hefur staðið þétt við hlið hennar í Tónskólanum frá upp­hafi. Þá kenndi hann Róberti, skóla­stjóra Tón­listar­skóla FÍH, á bassa þar á sínum tíma og því óhætt að segja að þessi þrjú kunni að loka hring með takt­vissum stæl.Mynd/Tónskóli Eddu Borg

FÍH hefur fram að þessu verið meira með eldri nem­endur en við höfum nánast alla tíð bara verið með nem­endur á grunnskóla­stigi og þegar þeim hefur miðað áfram í náminu höfum við sent þau áfram og þá mjög oft niður í FÍH. Þetta rímar því alveg rosa­lega vel saman og við sjáum þarna bara meiri sam­fellu frá for­skóla og upp á fram­halds­stig.“

Öflugur rytmi

Báðir eiga skólarnir sér langa sögu. Edda Borg stofnaði Tónskóla sinn haustið 1989 og Tón­listar­skóli FÍH tók form­lega til starfa þann 19. septem­ber 1980.

„Ég var að slíta mínum skóla í 37. skiptið í gær og FÍH verður 50 ára eftir fjögur ár og við Bjarni, sem er búinn að vera mín hægri hönd í þessum skóla alla tíð, verðum hérna áfram,“ segir Edda um eigin­mann sinn, Bjarna Svein­björns­son, sem hefur verið hennar hægri hönd í skólanum alla tíð.

„Þannig að það er í rauninni engin breyting á þessu hérna og þeir nem­endur sem hafa verið hjá okkur munu ekki sjá eða finna neinn mun annan en aukið náms­fram­boð og meiri fjöl­breytni. Það eru sömu kennarar og allt slíkt en við sjáum bara fram á að við verðum einn öflugasti tón­listar­skólinn á landinu þegar rytmísk tón­list er annars vegar.“

Edda bendir á að þótt hún sé sjálf tón­mennta­kennari og hafi lært klassískan píanó­leik fram eftir öllu þá komi þau hjónin bæði úr rytmíska geiranum. „Við erum náttúru­lega búin að vera í popp­músík, djassi og rokki og svona dóti og við komum með þann styrk­leika inn í þennan skóla og þannig rímar það svo vel við FÍH.“

Strengir mynda hring

„Við höfum náttúr­lega verið með svona ákveðið óform­legt sam­starf í gegnum árin þannig að nem­endum sem hafa farið í gegnum grunn­próf hjá Eddu hefur mjög oft verið beint hingað,“ segir Róbert og bendir á að víða liggi strengir.

„Af því að bæði Edda og Bjarni Svein­björns voru kennarar við þennan skóla og Bjarni kenndi mér meðal annars á bassa þegar ég byrjaði hérna, þannig að hringurinn er að lokast.“

Róbert segir að hug­myndin að baki þessum sögu­lega sam­runa hafi í raun verið að byggja upp sterkt nám alveg frá for­skóla og upp að fram­halds­námi og að slíkan skóla hafi í raun vantað.

„Það er mikið af skólum sem kenna á yngstu stigunum og síðan eftir að MÍT tók svona ein­hvern veginn við mennta­skóla­aldrinum þá hvarf svolítið mögu­leiki ákveðins aldurs á því að halda áfram og það myndaðist pínu rof,“ segir Róbert með vísan til þess að hugur tónelskra ung­linga leiti í ýmsar áttir þannig að vita­skuld henti ekki öllum að fara í MH og MÍT.

„Þannig að ég er búinn að ræða við borgina í nokkur ár um að þetta gat væri að myndast,“ segir hann og bendir á að þegar Edda hafi sýnt því áhuga að koma sínum skóla í ákveðið var hjá FÍH hafi þessi mögu­leiki orðið til.

„Af því að þau eru að vinna frábært starf þarna upp frá og ég lít svo á að við séum að gera það líka þannig að ég tel að við séum bara á leiðinni að stofna mjög sterkan skóla með áherslu á rytmík.“

Sam­einast um öruggt um­hverfi

Róbert segir þau einnig hafa hug á því að samþætta tón­fræði­kennslu með ein­hverju móti þannig að for­skóla­krökkum verði kennt á sama hátt og þegar þau fara í gegnum efri stigin. „Þannig að við erum að búa til svona ákveðið öryggi og öruggt um­hverfi fyrir þau til þess að læra í.

Tónskóli Eddu Borg er í rauninni að koma undir Tón­listar­skóla FÍH, þannig að mín starfs­stöð kemur til með að heita bara Tón­listar­skóli FÍH og starfs­stöðin í Breiðholti Tón­listar­skóli FÍH-Edda Borg,“ segir Róbert.

„Við höfum verið það lítill skóli að við höfum ekki getað haldið úti öllum auka­greinunum og öllu því sem þarf til þess að sinna börnunum al­menni­lega. Þess vegna sendum við þau frá okkur en núna munum við ekki þurfa þess,“ bætir Edda við.

„Þetta er mjög spennandi,“ segir Edda sem kynnti breytinguna á skólaslitunum í gær þar sem hún segist hafa fundið áþreifan­lega fyrir eftir­væntingunni sem tíðindin vöktu. 

„Það fór svona hviða um salinn og það voru rosa­lega margir sem komu til mín á eftir og óskuðu mér til hamingju og fannst þetta vera mjög spennandi skref sem við vorum að taka.“

Tónlistarnám

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið