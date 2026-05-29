„Við sjáum bara fram á að við verðum einn öflugasti tónlistarskólinn á landinu þegar rytmísk tónlist er annars vegar,“ segir Edda Borg Ólafsdóttir um sameiningu Tónskóla hennar og Tónlistarskóla FÍH.
Edda Borg og Róbert Þórhallsson, skólastjóri FÍH, undirrituðu í gær samning um sameiningu þessara tveggja rótgrónu tónlistarskóla í Reykjavík og segjast bæði sjá fram á mikil og góð samlegðaráhrif sem muni ekki síst koma nemendum til góða.Nemendur muni þó að öðru leyti lítið finna fyrir sameiningunni því áfram verður kennt, eins og ekkert hafi í skorist, á báðum stöðum. Annars vegar hjá henni í Kleifarselinu og hins vegar hjá FÍH í Rauðagerði. „Við sjáum bara mikla hagræðingu í þessu og fullt af spennandi og skemmtilegum hlutum sem við getum gert saman,“ segir Edda Borg.„Róbert kemur til með að vera skólastjóri yfir öllu og ég verð aðstoðarskólastjóri og við sjáum einmitt fyrir okkur að þetta verði bara betra fyrir báðar starfsstöðvarnar, ef svo má að orði komast.
FÍH hefur fram að þessu verið meira með eldri nemendur en við höfum nánast alla tíð bara verið með nemendur á grunnskólastigi og þegar þeim hefur miðað áfram í náminu höfum við sent þau áfram og þá mjög oft niður í FÍH. Þetta rímar því alveg rosalega vel saman og við sjáum þarna bara meiri samfellu frá forskóla og upp á framhaldsstig.“
Báðir eiga skólarnir sér langa sögu. Edda Borg stofnaði Tónskóla sinn haustið 1989 og Tónlistarskóli FÍH tók formlega til starfa þann 19. september 1980.„Ég var að slíta mínum skóla í 37. skiptið í gær og FÍH verður 50 ára eftir fjögur ár og við Bjarni, sem er búinn að vera mín hægri hönd í þessum skóla alla tíð, verðum hérna áfram,“ segir Edda um eiginmann sinn, Bjarna Sveinbjörnsson, sem hefur verið hennar hægri hönd í skólanum alla tíð.
„Þannig að það er í rauninni engin breyting á þessu hérna og þeir nemendur sem hafa verið hjá okkur munu ekki sjá eða finna neinn mun annan en aukið námsframboð og meiri fjölbreytni. Það eru sömu kennarar og allt slíkt en við sjáum bara fram á að við verðum einn öflugasti tónlistarskólinn á landinu þegar rytmísk tónlist er annars vegar.“
Edda bendir á að þótt hún sé sjálf tónmenntakennari og hafi lært klassískan píanóleik fram eftir öllu þá komi þau hjónin bæði úr rytmíska geiranum. „Við erum náttúrulega búin að vera í poppmúsík, djassi og rokki og svona dóti og við komum með þann styrkleika inn í þennan skóla og þannig rímar það svo vel við FÍH.“
„Við höfum náttúrlega verið með svona ákveðið óformlegt samstarf í gegnum árin þannig að nemendum sem hafa farið í gegnum grunnpróf hjá Eddu hefur mjög oft verið beint hingað,“ segir Róbert og bendir á að víða liggi strengir.„Af því að bæði Edda og Bjarni Sveinbjörns voru kennarar við þennan skóla og Bjarni kenndi mér meðal annars á bassa þegar ég byrjaði hérna, þannig að hringurinn er að lokast.“Róbert segir að hugmyndin að baki þessum sögulega samruna hafi í raun verið að byggja upp sterkt nám alveg frá forskóla og upp að framhaldsnámi og að slíkan skóla hafi í raun vantað.„Það er mikið af skólum sem kenna á yngstu stigunum og síðan eftir að MÍT tók svona einhvern veginn við menntaskólaaldrinum þá hvarf svolítið möguleiki ákveðins aldurs á því að halda áfram og það myndaðist pínu rof,“ segir Róbert með vísan til þess að hugur tónelskra unglinga leiti í ýmsar áttir þannig að vitaskuld henti ekki öllum að fara í MH og MÍT.
„Þannig að ég er búinn að ræða við borgina í nokkur ár um að þetta gat væri að myndast,“ segir hann og bendir á að þegar Edda hafi sýnt því áhuga að koma sínum skóla í ákveðið var hjá FÍH hafi þessi möguleiki orðið til.„Af því að þau eru að vinna frábært starf þarna upp frá og ég lít svo á að við séum að gera það líka þannig að ég tel að við séum bara á leiðinni að stofna mjög sterkan skóla með áherslu á rytmík.“
Róbert segir þau einnig hafa hug á því að samþætta tónfræðikennslu með einhverju móti þannig að forskólakrökkum verði kennt á sama hátt og þegar þau fara í gegnum efri stigin. „Þannig að við erum að búa til svona ákveðið öryggi og öruggt umhverfi fyrir þau til þess að læra í.
Tónskóli Eddu Borg er í rauninni að koma undir Tónlistarskóla FÍH, þannig að mín starfsstöð kemur til með að heita bara Tónlistarskóli FÍH og starfsstöðin í Breiðholti Tónlistarskóli FÍH-Edda Borg,“ segir Róbert.
„Við höfum verið það lítill skóli að við höfum ekki getað haldið úti öllum aukagreinunum og öllu því sem þarf til þess að sinna börnunum almennilega. Þess vegna sendum við þau frá okkur en núna munum við ekki þurfa þess,“ bætir Edda við.„Þetta er mjög spennandi,“ segir Edda sem kynnti breytinguna á skólaslitunum í gær þar sem hún segist hafa fundið áþreifanlega fyrir eftirvæntingunni sem tíðindin vöktu.
„Það fór svona hviða um salinn og það voru rosalega margir sem komu til mín á eftir og óskuðu mér til hamingju og fannst þetta vera mjög spennandi skref sem við vorum að taka.“