Mynda meiri­hluta án Fram­sóknar í Skaga­firði

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Sauðárkrókur er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Lára Halla Sigurðardóttir

Sjálfstæðisflokkur og Byggðalisti hafa undirritað meirihlutasamkomulag í Skagafirði. Viðræður flokkanna á milli hafa staðið yfir síðan skömmu eftir kosningar. Rúv greinir frá.

Eru það töluverðar vendingar en Framsóknarflokkurinn hefur setið í meirihluta í sveitarfélaginu síðustu tuttugu og fjögur ár.

Magnús Barðdal, oddviti Sjálfstæðismanna, verður nýr sveitarstjóri í Skagafirði og tekur við af Sigfúsi Inga Sigfússyni. Sá hefur verið sveitarstjóri síðan 2018.

Stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins er Sauðárkrókur. Meðal annarra kjarna má nefna Hofsós, Hóla í Hjaltadal og Varmahlíð.

Á kjörskrá í kosningunum voru 3297 og var kjörsókn tæp sjötíu og átta prósent.

