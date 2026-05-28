Safna fyrir Steinunni sem lést við barnsburð á Landspítalanum Agnar Már Másson skrifar 28. maí 2026 22:35 Söfnun hefur verið hrundið af stað fyrir fjölskyldu Steinunnar Lóu. Samsett Mynd Hin þrítuga Steinunn Lóa Hafþórsdóttir lést við fæðingu sonar síns á fæðingardeild Landspítalans hinn 19. maí. Vinkonur hennar greina frá andlátinu í færslu á Facebook og hafa hrundið af stað söfnun fyrir fjölskylduna. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er þetta fyrsta andlát á fæðingardeild Landspítalans frá 2001. Samkvæmt færslu frá vinkonum hennar dvelur nýfæddi drengurinn enn sem komið er á vökudeild Landspítalans vegna súrefnisskorts í fæðingu. Auk hans lætur Steinunn eftir sig unnustann Hjalta Einarsson og Amalíu Erlu stjúpdóttur sína. Vinkonurnar hafa hrundið af stað söfnun fyrir fjölskyldu hennar. „Fjölskyldan mun að öllum líkindum standa frammi fyrir miklum áskorunum og erfiðleikum í lífinu vegna þessa ólýsanlega áfalls. Framundan er langur og erfiður vegur, bæði andlega, tilfinningalega og fjárhagslega, og því viljum við leggja okkar af mörkum til að styðja þau í gegnum þennan tíma," skrifa þær í Facebook-færsluna. Styrktarsjóður fyrir fjölskyldu Steinunnar Lóu - Reikningsnúmer: 0702-15-053445 - Kennitala: 120494-2799