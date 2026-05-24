Skjálftahrina úti af Reykjanesi Agnar Már Másson skrifar 24. maí 2026 07:55 Skjálftahrinan er á milli Eldeyjar og Reykjanestáar. Vísir/Egill Jarðskjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg í gærkvöldi og hefur stærsti skjálftinn mælst 3,5 að stærð. Ekki mælist órói á svæðinu, að sögn Veðurstofu. Frá þessu greinir Veðurstofa Íslands í tilkynningu. Upp úr kl. 21 í gærkvöldi, 23. maí, hófst jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg, tæplega 10 km vestur af Reykjanestá. Yfir 120 jarðskjálftar hafa mælst síðan þá og var sá stærsti M3.5 að stærð kl. 05.06 nú í morgun. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar um að skjálftarnir hafi fundist í byggð. Ekki mælist órói á svæðinu og sýna GNSS-stöðvar á svæðinu ekki markverðar breytingar í bakgrunni. Jarðskjálftahrinur eru algengar á flekaskilunum og síðast varð svipuð hrina á þessu svæði í febrúar og apríl á þessu ári og vörðu þær frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga. Myndin sýnir staðsetningu og stærð jarðskjáfta á Reykjaneshrygg síðustu 12 klukkutímana. Veðurstofa Íslands