Skjálfta­hrina úti af Reykja­nesi

Agnar Már Másson skrifar
Skjálftahrinan er á milli Eldeyjar og Reykjanestáar.
Jarðskjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg í gærkvöldi og hefur stærsti skjálftinn mælst 3,5 að stærð. Ekki mælist órói á svæðinu, að sögn Veðurstofu.

Frá þessu greinir Veðurstofa Íslands í tilkynningu. Upp úr kl. 21 í gærkvöldi, 23. maí, hófst jarðskjálftahrina á Reykjaneshrygg, tæplega 10 km vestur af Reykjanestá.

Yfir 120 jarðskjálftar hafa mælst síðan þá og var sá stærsti M3.5 að stærð kl. 05.06 nú í morgun.

Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar um að skjálftarnir hafi fundist í byggð.

Ekki mælist órói á svæðinu og sýna GNSS-stöðvar á svæðinu ekki markverðar breytingar í bakgrunni.

Jarðskjálftahrinur eru algengar á flekaskilunum og síðast varð svipuð hrina á þessu svæði í febrúar og apríl á þessu ári og vörðu þær frá nokkrum klukkustundum upp í nokkra daga.

Myndin sýnir staðsetningu og stærð jarðskjáfta á Reykjaneshrygg síðustu 12 klukkutímana. Veðurstofa Íslands
