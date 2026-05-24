Vegna flugvélaskorts aflýsti Icelandair einu flugi til viðbótar þeim sjö sem aflýst var í gær og í dag. Um er að ræða flug til Stokkhólms sem átti að taka á loft klukkan 11 í dag.
Ásdís Ýr Pétursdóttir staðfestir við Vísi að ákvörðun um að aflýsa fluginu hafi verið tekin í gær vegna vélaskorts. Þá hafði flugfélagið þegar aflýst sjö flugferðum, þar af fjórum vegna áhafnaskorts og þremur vegna vélaskorts.
Ásdís segir að vélaskorturinn sé annars vegar til kominn vegna viðhalds og seinkunar sem varð á afhendingu á nýrri Airbus-þotu sem átti að koma til landsins í vikunni en verður ekki komin í þjónustu fyrr en í byrjun júní. Hins vegar séu aðrar vélar í viðhaldi.
Auk Stokkhólmsflugsins fellur því niður flug til Baltimore í dag annars vegar og Franfurt í nótt hins vegar. Fimm brottförum var einnig aflýst í gær.
Áhafnarskortinn má rekja til deilu flugvélastarfsfólks við félagið. Samningar flugmanna, flugvirkja og flugfreyja hafa verið lausir frá september í fyrra og eru deilur bæði flugmanna og flugvirkja komnar á borð Ríkissáttasemjara.
Kjaradeila Icelandair og flugmanna snýst nú um það hversu langt flugmenn eigi að ganga til að liðka fyrir rekstri félagsins, eins og fallað var um á Vísi á föstudag.