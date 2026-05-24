„Hvað hafa þau að fela?" Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 24. maí 2026 12:36 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist vera svokölluð „já, kannski"-manneskja. Vísir/Vilhelm Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segist vera „já, kannski"-manneskja hvað aðild Íslands að Evrópusambandinu varðar. Hún myndi aldrei tala fyrir samþykkt óásættanlegs samnings. Forsætisráðherra ræddi við Pál Magnússon á Sprengisandi á Bylgjunni í morgun þar sem Evrópumálin komu eðlilega til tals. Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald aðildarviðræðna er fyrirhuguð 29. ágúst næstkomandi. Páll bar það undir Kristrúnu að málaflokkarnir sem ljóst er að mest verður deilt um í mögulegum aðildarviðræðum: sjávarútvegs-, landbúnaðar- og orkumálin yrðu tekin fyrst fyrir. Næðist ekki ásættanlegt samkomulag um þau mál yrði tilgangslaust að halda viðræðum áfram. Myndi aldrei tala fyrir óásættanlegum samningi Forsætisráðherra segir þjóðina sammála um að afsala sér ekki auðlindum láðs og lagar. Það sé ekki bitbeinið. „Ég hef sagt að við eigum að ráðast á garðinn þar sem hann er hæstur. Við eigum að fá úr þessu skorið. Ég er „já, kannski"-manneskja. Ég hef sagt það hátt og snjallt. Ég verð kannski þar til ég fæ að vita hvað felst í þessu. Ég tel mig hins vegar ekki vita hvað það er sem við getum fengið." „Ég hefði engan áhuga á því að berjast fyrir samþykkt á samning sem myndi ekki uppfylla eðlilegar kröfur þegar kemur að auðlindamálum. ég hef verið mjög afgerandi hvað það varðar. Þó að verði lagður fram samningur, ef hann er óásættanlegur myndi ég aldrei tala fyrir honum. Ég myndi hvorki hafa sannfæringu fyrir því né væri það skynsamlegt," segir hún. Verið sé að láta eins og átakasvæðið sé allt annars staðar en það er. „Ég held að þessi umræða núna og þessi barátta, myndu sumir segja, snúist ekki um skiptar skoðanir okkar á hvað við getum fengið í sjávarútvegsmálum. Ég held að það sé yfirgnæfandi stuðningur við það að við förum í ákveðna vegferð hvað það varðar. Fólk er almennt sammála um hvað það vill sjá í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum í þessu. Við erum sammála um það. Það sem held ég að baráttan sé um er samkeppnismálin, það eru fákeppnismálin," segir hún. „Ég held að þessi barátta snúist ekki um hvort við fáum undanþágur, hver staða orkumála hérna verður eða hver staða sjávarútvegsfyrirtækjanna verður. Þetta snýst um hverjir ráða mestu hérna á Íslandi. Hverjir hafa ítök hérna á Íslandi. Það sem er að birtast í umræðunni er að fólk vill ekki einu sinni leyfa þjóðinni að sjá hvað er í boði. Ég bara spyr: hverra hagsmuna er verið að gæta, hvað hafa þau að fela, af hverju má þjóðin ekki bara fá að sjá hvað þeim býðst?" spyr Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur