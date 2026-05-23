D og B endur­nýja heitin í Fjarða­byggð

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Oddvitarnir tveir takast í hendur, Ragnar Sigurðsson fyrir Sjálfstæðisflokk og Þuríður Lillý Sigurðardóttir fyrir Framsókn. Innsent

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn í Fjarðabyggð hafa undirritað nýjan málefnasamning fyrir kjörtímabilið 2026–2030. Flokkarnir hafa starfað saman í meirihluta frá árinu 2024.

Í til­kynningu kemur fram að flokkarnir hafi metið það farsælast að halda því sam­starfi áfram. Það hafi gengið vel, byggt á gagn­kvæmu trausti og sam­eigin­legri sýn um framtíð Fjarða­byggðar.

Jóna Árný Þórðar­dóttir verður endur­ráðin sem bæjar­stjóri en hún hefur sinnt stöðunni frá árinu 2023.

Meðal verk­efna meiri­hlutans verða áfram­haldandi upp­bygging Mjóeyrar­hafnar, fram­kvæmdir við nýtt íþrótta­hús á Eskifirði, fjölgun leigu­húsnæðis, aukin þjónusta við eldri borgara og áfram­haldandi sókn í at­vinnumálum.

Þá verði áhersla lögð á áfram­haldandi traustan rekstur sveitarfélagsins, lægri skatta og mark­vissa at­vinnu­upp­byggingu.

Oddvitar framboðanna tveggja eru Ragnar Sigurðsson fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Þuríður Lillý Sigurðardóttir fyrir Framsóknarflokkinn. 

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Fjarðabyggð Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn

