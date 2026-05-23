D og B endurnýja heitin í Fjarðabyggð Sigurgeir Þorkelsson skrifar 23. maí 2026 16:53 Oddvitarnir tveir takast í hendur, Ragnar Sigurðsson fyrir Sjálfstæðisflokk og Þuríður Lillý Sigurðardóttir fyrir Framsókn. Innsent Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn í Fjarðabyggð hafa undirritað nýjan málefnasamning fyrir kjörtímabilið 2026–2030. Flokkarnir hafa starfað saman í meirihluta frá árinu 2024. Í tilkynningu kemur fram að flokkarnir hafi metið það farsælast að halda því samstarfi áfram. Það hafi gengið vel, byggt á gagnkvæmu trausti og sameiginlegri sýn um framtíð Fjarðabyggðar. Jóna Árný Þórðardóttir verður endurráðin sem bæjarstjóri en hún hefur sinnt stöðunni frá árinu 2023. Oddvitar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks ásamt bæjarstjóranum, Jónu Árnýju ÞórðardótturInnsent Meðal verkefna meirihlutans verða áframhaldandi uppbygging Mjóeyrarhafnar, framkvæmdir við nýtt íþróttahús á Eskifirði, fjölgun leiguhúsnæðis, aukin þjónusta við eldri borgara og áframhaldandi sókn í atvinnumálum. Þá verði áhersla lögð á áframhaldandi traustan rekstur sveitarfélagsins, lægri skatta og markvissa atvinnuuppbyggingu. Oddvitar framboðanna tveggja eru Ragnar Sigurðsson fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Þuríður Lillý Sigurðardóttir fyrir Framsóknarflokkinn. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Fjarðabyggð Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn