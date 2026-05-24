Páll Magnússon hleypur í skarðið fyrir Kristján Kristjánsson þáttastjórnanda á Sprengisandi í dag, hvítasunnudag. Þátturinn hefst klukkan 10.
Páll, sem er fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi útvarpsstjóri, fær til sín einvala lið góðra gesta.
Fyrst ræðir Páll við Kára Stefánsson sem kynnir nýtt verkefni sem hann mun leiða er varðar einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mætir svo í ítarlegt viðtal um efnahagsmálin og stjórnmálaástandið í landinu.
Síðan koma tveir fulltrúar úr utanríkismálanefnd Alþingis, þau Diljá Mist Einarsdóttir hjá Sjálfstæðisflokknum og Víðir Reynisson hjá Samfylkingunni. Þau munu ræða Evrópumálin en á þriðjudag heldur umræða áfram um þingsályktunartillögu er hverfur um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu.
Að lokum kemur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins.
Þar verður hann spurður út í sveitarstjórnarkosningar og hvort hann telji að verið sé að sniðganga Miðflokkinn í meirihlutaviðræðum.