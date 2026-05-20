Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri er sögð verða næsti bæjarstjóri.
Þetta er fullyrt í umfjöllun Vikublaðsins á Akureyri. Líkt og greint var frá fyrr í dag hafa L-listi, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn komið sér saman um myndun nýs meirihluta. Framsókn kemur þar inn í stað Miðflokks.
Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-listans staðfesti þetta við Vísi fyrr í dag en vildi ekki greina frá því hver yrði bæjarstjóri en sagði þó að staðan yrði ekki auglýst. Vísir hefur ekki náð tali af Berglindi Ósk vegna málsins.
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyri í átta ár, greindi frá því í dag að hún myndi hætta um mánaðarmótin. Sagðist hún stolt af verkum sínum í því krefjandi umhverfi sem rekstur sveitarfélaga ávallt sé.
Sjálfstæðisflokkur, L-listinn og Framsókn hafa náð saman um nýtt meirihlutasamstarf á Akureyri. Málefnasamningur liggur fyrir sem og skipting verkefna í bæjarstjórn. Málefnasamningurinn verður kynntur á föstudaginn.