Landsréttur hefur fellt úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur úr gildi sem taldi Unni Lilju Hermannsdóttur vanhæfa til að gegna starfi skiptastjóra þrotabús flugfélagsins Play.
Málið hófst eftir að Lífeyrissjóðurinn Birta, sem var stór hluthafi og skuldabréfaeigandi hjá flugfélaginu, gerði kröfu um að Unnur Lilja ætti að víkja úr starfi skiptastjóra vegna meints vanhæfis. Unnur Lilja var skipuð skiptastjóri ásamt Arnari Þór Stefánssyni lögmanni.
Eftir skipunina kom í ljós að eiginmaður Unnar, Tómas Magnús Þórhallsson, er einn eigenda lögmannsstofunnar BBA/Fjeldco, sem var lögfræðilegur ráðgjafi Play þegar flugfélagið kláraði jafnvirði 2,8 milljarða króna útboð á breytanlegum skuldabréfum fáeinum vikum fyrir fall flugfélagsins.
Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði 19. febrúar að víkja ætti Unni Lilju úr starfi skiptastjóra, úrskurði sem hún áfrýjaði til Landsréttar. Landsréttur felldi hins vegar úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur úr gildi og telur Unni Lilju hæfa til að vera annar skiptastjóri þrotabúsins.
Dómurinn taldi að Unnur Lilja hefði ekki nægileg persónuleg tengsl við stjórnarmenn eða daglega stjórnendur Play sem gætu skapað vanhæfi. Auk þess var ekki ljóst, þrátt fyrir að lögmannsstofa eiginmanns hennar hefði komið að verkefninu, hvort að hann hefði sjálfur komið að þeirri vinnu.
Auk þess taldi Birta lífeyrissjóður að lögmannsstofan hefði gert mistök við verðsetningu eða ráðgjöf tengda skuldabréfaútboðinu og því hefði stofan hagsmuna að gæta. Dómurinn taldi þá skoðun lífeyrissjóðsins einungis vangaveltur og mætti vanhæfi ekki byggjast á getgátum.
Flugfélagið Play var úrskurðað gjaldþrota þann 29. september 2025.