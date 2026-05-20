Klemmdist undir rútu

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag ósk um aðstoð vegna slyss í Hafnarfirði. Þar hafði maður klemmst undir rútu á verkstæði. Viðkomandi var fluttur í sjúkrabíl á bráðamóttöku.
Lögreglunni barst einnig tilkynning um slys þar sem ekið hafði verið á barn á reiðhjóli. Barnið var með hjálm, hlaut minniháttar áverka og var flutt á bráðamóttöku til skoðunar.
Þá barst einnig í dag tilkynning um skothvell en þegar lögregluþjóna bar að garði fundu þeir þar einstakling sem hafði tekið sundur flugeldatertu og var að sprengja.
Sá er grunaður um brot á reglugerð um flugelda og meðferð á heimatilbúni sprengju.
Tilkynning barst til lögreglunnar í dag um slagsmál í miðbænum. Einn var handtekinn og er hann grunaður um líkamsárás og brot á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavíkurborg.