Sjálfstæðisflokkur, L-listinn og Framsókn hafa náð saman um nýtt meirihlutasamstarf á Akureyri. Málefnasamningur liggur fyrir sem og skipting verkefna í bæjarstjórn. Málefnasamningurinn verður kynntur á föstudaginn.
Akureyri.net greindi frá þessu fyrr í dag.
Óðin Svan Óðinsson, oddviti L-listans, staðfestir í samtali við Vísi að þetta sé rétt.
„Algjörlega, það er staðan. Við ætlum að vera með blaðamannafund og kynnum þennan sáttmála á föstudaginn. Þetta gekk vel og búið að hnýta alla lausa enda. Við erum núna að finna stað og tímasetningu til að kynna meirihlutasamstarfið, en það verður á föstudaginn.
Aðspurður segist Óðinn ekki vilja upplýsa hver verður bæjarstjóri. Hann segir þó að ekki verði auglýst eftir bæjastjóra. Ásthildur Sturludóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra Akureyrar síðustu ár, en það voru Sjálfstæðisflokkur, L-listi og Miðflokkur sem mynduðu meirihluta á nýliðnu kjörtímabili.
Listar Sjálfstæðisflokks, L-lista og Framsóknar náðu allir tveimur fulltrúum í bæjarstjórn þar sem í eiga sæti ellefu fulltrúar.
Eftirfarandi náðu kjöri í bæjarstjórn Akureyrar:
Bæjarlistinn á Akureyri tapar manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallinn. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað Bæjarlistans og Akureyrarlistinn náði manni inn.