Ein breyting í sveitarstjórn Kaldarananeshrepps Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. maí 2026 21:14 Drangsnes er í Kaldrananeshreppi. Vísir/Vilhelm Finnur Ólafsson fékk flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum í Kaldrananeshreppi. Gengið var til óhlutbundinna kosninga. Alls eru 92 kjósendur á kjörskrá í Kaldrananeshreppi, 48 karlar og 44 konur. Alls kusu 56 og var því kjörsókn 60,87 prósent. Þau voru kjörin í sveitarstjórn: Finnur Ólafsson - 50 atkvæði Halldór Logi Friðgeirsson - 42 atkvæði Isabella B. Peterson - 36 atkvæði Hildur Aradóttir - 31 atkvæði Mikael Rafn L. Steingrímsson - 29 atkvæði Af þeim fimm kjörnu voru fjögur þeirra kjörin í sveitarstjórn á síðasta kjörtímabili. Eina breytingin er sú að Mikael kom nú í stað Arlínar Þ. Óladóttur sem er nú varamaður. Kaldrananeshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026