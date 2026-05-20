Innlent

Ein breyting í sveitar­stjórn Kaldarananeshrepps

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Drangsnes er í Kaldrananeshreppi.
Drangsnes er í Kaldrananeshreppi. Vísir/Vilhelm

Finnur Ólafsson fékk flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum í Kaldrananeshreppi. Gengið var til óhlutbundinna kosninga.

Alls eru 92 kjósendur á kjörskrá í Kaldrananeshreppi, 48 karlar og 44 konur. Alls kusu 56 og var því kjörsókn 60,87 prósent.

Þau voru kjörin í sveitarstjórn:

  • Finnur Ólafsson - 50 atkvæði
  • Halldór Logi Friðgeirsson - 42 atkvæði
  • Isabella B. Peterson - 36 atkvæði
  • Hildur Aradóttir - 31 atkvæði
  • Mikael Rafn L. Steingrímsson - 29 atkvæði

Af þeim fimm kjörnu voru fjögur þeirra kjörin í sveitarstjórn á síðasta kjörtímabili. Eina breytingin er sú að Mikael kom nú í stað Arlínar Þ. Óladóttur sem er nú varamaður.

Kaldrananeshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið