Réttarhöld yfir Írisi Helgu Jónatansdóttur, sem er ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti, fara ekki fram fyrir luktum dyrum líkt og hún óskaði eftir.
Þetta staðfestir Elisabeth Lind Matthíasdóttir, réttargæslumaður brotaþola, í samtali við fréttastofu. Héraðsdómur Reykjaness hafnaði kröfunni síðdegis í dag. Heimildin greindi fyrst frá.
Tekin verður ákvörðun um miðjan ágúst hvenær aðalmeðferð hefst en Íris neitaði sök við þingfestingu ákærunnar fyrir viku. Elisabeth segir að gert sé ráð fyrir að aðalmeðferðin fari fram seinna í haust.
Íris Helga var ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar.
Lögreglan á Suðurnesjum gaf út ákæru þann 7. apríl og var hún handtekin þremur dögum síðar eftir að hafa fengið birta falska dánartilkynningu í Morgunblaðinu.