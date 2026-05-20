Fylgi Sjálfstæðisflokksins á landsvísu er áfram á uppleið samkvæmt nýrri könnun Maskínu og fer úr átján prósentum í tæp tuttugu. Fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur frá áramótum aukist um ríflega sex prósentustig.
Niðurstaðan byggir á þremur könnunum sem gerðar voru fyrir sveitastjórnarkosningar og spurt var hvaða flokk fólk myndi kjósa í þingkosningum.
Samfylkingin dalar um rúm tvö prósentustig og mælist með tuttugu og fimm prósent. Þá minnkar fylgi Miðflokkurinn einnig lítillega og mælist nú fimmtán prósent. Fylgi Viðreisnar eykst aftur á móti og mælist 14,4 prósent.
Framsóknarflokkurinn fer aðeins upp á við og mælist í tæpum átta prósentum en fylgi Flokks fólksins minnkar og fer niður í 4,7 prósent. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna, eða Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins stendur nú í 44,4 prósentum.
Þá mælist VG með rúm fimm prósent, Píratar með fjögur og Sósíalistar með tæplega fjögur.
Niðurstöður mánaðarins eru úr þremur könnunum. Sú fyrsta fór fram 17. til 24. apríl, önnur frá 29. apríl til 6. maí og sú þriðja frá 7. til 12. maí. Alls tóku samanlagt 2.810 svarendur afstöðu til flokks.