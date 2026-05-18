Landrisið langt umfram það sem við þekktum hæst áður Kristján Már Unnarsson skrifar 18. maí 2026 22:10 Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur ræðir mögulegar sviðsmyndir í umbrotum á Reykjanesskaga. Bjarni Einarsson Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Margir aðrir möguleikar séu þó í stöðunni, eins og að annað eldstöðvakerfi taki við, þar á meðal Krýsuvíkurkerfið. Í kvöldfréttum Sýnar var rifjað upp að liðlega níu mánuðir eru frá því síðasta eldgosi lauk. Síðan þá hafa sérfræðingar Veðurstofu talið líklegasta framhaldið vera kvikuhlaup og nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Það mat var enn ítrekað í síðustu viku. Við spurðum Pál Einarsson hvort hann væri sammála því mati: „Það er erfitt að komast að annarri niðurstöðu með það vegna þess að þessi atburður er í gangi. Það er sem sé bullandi landris í gangi og það stefnir allt í það,“ svarar Páll, sem er prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands. „Þetta landris er komið langt umfram það sem að við þekktum hæst áður þarna. Þannig að, eins og staðan er núna, þá stefnir allt í gos þarna.“ Páll segir þó einnig vel hugsanlegt að þetta lognist út af hægt og rólega. Síðasta eldgos í Sundhnúksgígaröðinni hófst þann 16. júlí í fyrrasumar. Því lauk þann 5. ágúst.Björn Steinbekk „Ein sviðsmynd líka; að það lognist hreinlega út af í Svartsengi og nýtt kerfi taki við. Og þá er það Krýsuvíkurkerfið sem er langalvarlegast í þessu. En það eru fleiri kerfi,“ segir Páll og nefnir einnig Reykjanesið og Brennisteinsfjöll sunnan Reykjavíkur. Páll minnir á að í yfirstandandi umbrotahrinu, sem hófst árið 2020, hafi í raun þrjú eldstöðvakerfi virkjast: Svartsengi, Fagradalsfjall og Krýsuvík. Reynslan sýni að mest tjón verði þegar sprungur opnast í kvikuhlaupum sem verði án eldgoss, eins og gerðist í upphafi atburðanna í Grindavík í nóvember 2023. Miklar skemmdir urðu á mannvirkjum í Grindavík í kvikuhlaupinu 10. nóvember 2023.Vilhelm Gunnarsson „Krýsuvík er það kerfi sem býður upp á stærstu tjónaatburði. Það stafar af því að hluti af Krýsuvíkurkerfinu liggur hér um inn í úthverfi Reykjavíkur. Þannig að ef það kemur stórt kvikuhlaup frá Krýsuvík, þá gæti það valdið verulegri sprunguvirkni hér uppi í Hólmsheiði, upp í Rauðavatn og á þeim slóðum og valdið stórkostlegu tjóni. Sem væri þá miklu stærra heldur en það tjón sem þegar er orðið, sem varð náttúrulega í Grindavík,“ segir Páll Einarsson. Í ítarlegra viðtali er Páll spurður hvort Kröflueldar gætu gefið vísbendingar um framhald umbrota á Reykjanesskaga: Eldgos á Reykjanesskaga Eldgos og jarðhræringar Grindavík Vísindi Tengdar fréttir Grindavík og Hveragerði talin í mestri hættu vegna eldgosa Tvö bæjarfélög suðvestanlands, Grindavík og Hveragerði, eru á svæðum á efsta hættustigi í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Hluti Hafnarfjarðar er mjög nærri svæðum þar sem mjög mikil hætta er á hraunflæði. Líkur á gosupptökum eða hraunflæði eru annars metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins. Allar jarðvarmavirkjanir á Reykjanesfjallgarði; virkjanirnar á Reykjanesi, í Svartsengi, á Hellisheiði og á Nesjavöllum, eru staðsettar á svæðum sem flokkast á efsta hættustigi. 21. apríl 2026 15:30 Svona gætu eldgosin orðið ef þau líkjast Kröflueldum Kvikusöfnun virðist hafin að nýju undir Svartsengi. Vísindamenn segja þessa atburðarás og þetta stutta eldgos, sem lauk í dag, helst minna á Kröfluelda. 21. desember 2023 21:31 Mest lesið Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Innlent „Níð“ Kjartans og Mörtu gæti sett strik í reikninginn Innlent „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Innlent „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Innlent Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu Innlent Látinn eyða myndskeiði: „Ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum“ Innlent Árni Tómas Ragnarsson er látinn Innlent Mældur á 200 kílómetra hraða á klukkustund Innlent Guðmundur Árni hættir í pólitík: „Ég er enginn moðsuðumaður“ Innlent „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Innlent Fleiri fréttir Landrisið langt umfram það sem við þekktum hæst áður Vilja halda samstarfinu áfram þrátt fyrir mikið fylgistap „Aðallega að meta þessa tvo kosti“ Mældur á 200 kílómetra hraða á klukkustund Hildur í beinni um þreifingar dagsins Lögreglu hafi stafað hætta af manninum „Níð“ Kjartans og Mörtu gæti sett strik í reikninginn Gerviraddir notaðar til að svíkja af Íslendingum fé Guðmundur Árni hættir í pólitík: „Ég er enginn moðsuðumaður“ Birta umhverfismat vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar Látinn eyða myndskeiði: „Ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum“ Bein útsending: Opinn nefndarfundur um samgöngur til Eyja Samfylkingin í Reykjavík þurfi að byggja aftur upp traust Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Meirihlutamyndanir að hefjast víða um land Hildur fundar með öllum og ekkert gefið upp „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Rýnt í mögulega meirihluta í Reykjavík Malbika seinni akreinina að nóttu til á Suðurlandsvegi Kveikti í sér eftir að hafa verið beittur rafvarnarvopni Breyttu spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni Ósáttur í bílalest á Suðurlandsvegi Breytingar á meirihluta í Skagafirði í fyrsta sinn í tuttugu ár Nóg að gera hjá áhöfnum björgunarskipa Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Árni Tómas Ragnarsson er látinn Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Sjá meira