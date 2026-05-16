Spennan er því sem næst ærandi þegar styttist í að kjörstöðum verði lokað í Reykjavík. Meirihlutamyndun til hægri er mjög líklegri en til vinstri í höfuðborginni miðað við nýja kosningaspá. Afdráttarlaus útilokun í kosningasjónvarpi í gærkvöldi gæti haft mikil áhrif á framhaldið. Gæti svo farið að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin myndi meirihluta?
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, ræddi stöðuna í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag. Hann segir meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins líklegustu niðurstöðuna enda sé Samfylkingin með erfiðan farangur í farartaskinu eftir óvenju langa valdatíð.
Samkvæmt kosningaspá Vísis eru meira en helmingslíkur á því að áðurnefndir þrír flokkar geti myndað meirihluta í Reykjavík. Yrði það eini raunhæfi möguleikinn á þriggja flokka meirihluta eftir að Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, útilokaði samstarf við Miðflokkinn.
„Það er svona augljósasti meirihlutinn sem við getum séð, bæði út frá málefnum, stöðu flokkanna og svo ekki síst bara svona afstöðu leiðtoganna sjálfra, bæði til þessara flokka og annarra oddvita innan þeirra,“ sagði Eiríkur í hádeginu.
Samkvæmt heimildum fréttastofu er Sjálfstæðisflokknum ekki skemmt yfir yfirlýsingu Bjargar Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar, í kosningasjónvarpi Ríkisútvarpsins í gærkvöldi. Björg útilokaði samstarf með Miðflokki og þar með virðist meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Miðflokks úr sögunni.
Bolli Thoroddsen, sem er lykilmaður hjá Sjálfstæðisflokknum á bak við tjöldin, hvatti Björgu og félaga í Viðreisn til að endurskoða afstöðu sína og útiloka ekki samstarf við Miðflokkinn.
„Ég hef starfað með Ara Edwald sem er framsýnn og öflugur rekstrarmaður. Þó að ég, líkt og margir, telji að Samfylkingin þurfi langt og gott frí í borginni þá vil ég heldur ekki að Hildur útiloki slíkt tveggja flokka samstarf. Öfugt við ýmsa leiðtoga hefur hún einmitt ekki gert það, sem kemur aftur að mínum útgangspunkti hér, þ.e. hversu víðsýnn og skynsamur leiðtogi Hildur Björnsdóttir er.“
Bolli steig fram á ritvöllinn til að svara fullyrðingum Össurar Skarphéðinssonar, fyrrverandi formanns Samfylkingarinnar, þess efnis að Hildur Björnsdóttir væri ekki efni í borgarstjóra þar sem henni hefði gengið illa að stýra eigin borgarstjórnarflokki. Vísaði hann til erfiðleika í samstarfi en þrír fulltrúar í borginni yfirgáfu hann að lokum á lokametrum kjörtímabilsins.
„Ég get náttúrlega ekki mótmælt þér, Bolli minn, frekar en fyrri daginn. En næsti meirihluti er borðleggjandi og mun koma mörgum á óvart, þar á meðal þér,“ sagði Össur. Fréttastofa gerði tilraun til að ná tali af Össuri og spyrja hann nánar út í spádóm sinn.
Annars vegar gæti Össur verið að spá fyrir um einhvers konar fjölflokka meirihluta til vinstri með þá fimm flokkum, sem er alls ekki augljós kostur, eða hinn augljósari. Að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin myndi meirihluta sem gæti talið þrettán fulltrúa og verið þannig með sterkt umboð. Hvorugur flokkurinn hefur útilokað hinn þótt oddvitar flokkanna hafi skotið hvor á annan og virðast ólíklegir til samstarfs fyrst um sinn. Að loknum kosningum er þó á ábyrgð kjörinna fulltrúa að mynda meirihluta og því gæti komið til þess að oddvitarnir eigi símtal. Þau gætu reyndar farið saman út að ganga með hundana enda búsett í sömu götu í vesturbæ Reykjavíkur og aðeins eitt hús á milli.
Svo þarf að hafa í huga að síðasta könnun Maskínu var framkvæmd áður en Björg afskrifaði samstarf við Miðflokkinn. Hvaða áhrif hefur það á kjósendur? Bætir Viðreisn við sig og tryggir sér þrjá fulltrúa eða endar flokkurinn með tvo? Sjálfstæðisflokkurinn hefur oft verið aðeins vanmetinn í könnunum og spurning hvort flokkurinn nái í sinn níunda mann. Kosningaspáin gefur Sigrúnu Ástu Einarsdóttur 36 prósent líkur á að komast inn.
kosningaspá 16. maí
Að neðan má sjá líkur á því að hægt væri að mynda eftirfarandi meirihluta miðað við nýjustu og síðustu kosningaspá Vísis í samstarfi við Baldur Héðinsson:
Hægt er að dunda sér við að reikna út líklega meirihluta hér að neðan.