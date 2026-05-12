Kópavogsbær segir að ákvörðun um að nýta vegg við Hálsatorg við Hamraborg til upplýsingamiðlunar um framkvæmdir í miðbæ bæjarins sé ekki af pólitískum toga. Ákvörðun hafi verið tekin í upphafi árs.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá Kópavogsbæ. Tilefnið er gagnrýni á að listaverk Theresu Himmer hafi horfið af veggnum og þess í stað séu nú skilaboð um uppbyggingu miðbæjar Kópavogs. Margrét Tryggvadóttir frambjóðandi Samfylkingar í Kópavogi var ein þeirra sem gagnrýndi auglýsinguna og sagði ljóst að um pólitísk skilaboð væri að ræða svo skömmu fyrir kosningar.
„Afráðið var í upphafi árs að nýta vegg við Hálsatorg undir upplýsingagjöf á vegum bæjarins í tengslum við uppbyggingu nýs miðbæjar, enda hentug staðsetning þar sem framkvæmdasvæði á Fannborgarreit skammt undan,“ segir í yfirlýsingu bæjarins.
Veggurinn hafi frá árinu 2019 verið prýddur listaverki eftir Theresu Himmer. Gerður hafi verið samningur við listamanninn um tímabundið verk til þriggja ára. Lista- og menningarráð, sem í dag heitir menningar- og mannlífsnefnd, hafi styrkt gerð verksins á sínum tíma. Áður hafi verið á því myndverk eftir ungmenni í sumarvinnu og þar áður hafi veggurinn verið ómálaður.
„Þegar líða tók að framkvæmdum í nýjum miðbæ vaknaði sú hugmynd að nýta vegginn fyrir upplýsingagjöf, en lögð er mikil áhersla á að upplýsa sem best um fyrirhugaðar framkvæmdir. Í því skyni hefur einnig verið settur upp sérstakur upplýsingavefur sem unnin er í samstarfi framkvæmdaaðila og Kópavogsbæjar. QR-kóði á veggnum vísar áhugasömum á vefsíðuna. Listamaðurinn, Theresa Himmer, var upplýst um að til stæði að mála yfir verkið og gerði hún enga athugasemd við það,“ segir í tilkynningunni.
„Kópavogsbær áréttar að ákvörðun um að nýta vegginn til upplýsingamiðlunar er ekki af pólitískum toga, heldur er fyrst og fremst er verið að reyna sem fjölbreyttastar leiðir til að upplýsa íbúa og önnur áhugasöm um framkvæmdir og uppbyggingu í miðbæ. Í því skyni hafa verið haldnir íbúafundir og settur upp vefur sem fyrr segir.“