Hildur Antonsdóttir lék allan leikinn þegar Madrid sigraði Sevilla, 2-0, í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Sigur Madrid var langþráður.
Fyrir leikinn í kvöld hafði Madrid aðeins fengið eitt stig í sex leikjum sínum og ekki skorað í fjórum leikjum í röð.
Stíflan brast loksins í kvöld og Madrid landaði sigri. Monica kom heimakonum yfir á 26. mínútu og á 76. mínútu skoraði Nerea Sánchez annað mark þeirra.
Madrid lék manni færri síðustu sex mínúturnar eftir að Estefania Cintro fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt.
Hildur og stöllur hennar eru í 10. sæti deildarinnar með 34 stig eftir 28 leiki.
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir, samherji Hildar í íslenska landsliðinu, var í byrjunarliði Leipzig sem laut í lægra haldi fyrir Bayer Leverkusen, 1-3, í þýsku úrvalsdeildinni.
Leipzig náði forystunni strax á 4. mínútu en náði ekki að fylgja því eftir. Leverkusen skoraði síðustu þrjú mörk leiksins og fagnaði góðum útisigri.
Þetta var annað tap Leipzig í röð en liðið hefur ekki unnið sigur í síðustu fjórum deildarleikjum sínum. Emilía og stöllur hennar eru í 10. sæti deildarinnar með 27 stig eftir 25 leiki.