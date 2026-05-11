Um fjörutíu prósenta aukning hefur orðið á utankjörfundaratkvæðum í sveitarstjórnarkosningum nú í samanburði við síðustu kosningar árið 2022. Fjöldinn er svo mikill að svo getur farið að úrslit á laugardagsnótt muni ekki liggja fyrir fyrr en þessi atkvæði verða talin en þau eru talin síðust.
Þetta er meðal þess sem fram kom í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar í kvöld frá Hlíðarsmára þar sem fram fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla. Fréttastofa ræddi við Sigríði Kristinsdóttur sýslumann á höfuðborgarsvæðinu og tók nokkra kjósendur sem greiða atkvæði utankjörfundar tali. Flestir eru að fara til útlanda eða út á land, enda uppstigningardagur á fimmtudag og kjörið að taka sér frí á föstudag og lengja helgina.
„Hjá sýslumanni hafa 1590 manns kosið utankjörfundar í dag. Alls hafa um 9240 kosið frá því við opnuðum 17. apríl og hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum hafa 14.715 kosið utankjörfundar,“ segir Sigríður.
„Okkur sýnist þetta vera um þrjátíu prósenta aukning hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsvísu er þetta um 39 prósenta aukning frá 2022,“ segir Sigríður. Erfitt sé að segja til um hvað valdi en Sigríður segist skjóta á að þetta sé vegna uppstigningardags og möguleikans á langri helgi sem valdi því að margir hyggi á ferðalög.
Utankjörfundaratkvæði eru talin síðust, ekki fyrr en eftir að kjörstaðir loka klukkan 22:00. Með slíkan fjölda geti farið svo að úrslit muni víðast hvar ráðast á þessum atkvæðum. „Það getur farið svo, ef það er svona aukning getur verið að úrslitin liggi ekki fyrir fyrr en byrjað er að telja.“