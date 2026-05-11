Fjórir karlmenn hafa verið dæmdir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa selt ótilgreint magn af amfetamíni, hassi, maríhúana, kókaíni, MDMA, metamfetamíni, LSD, Diazepam, sveppum, nammi sem innihélt kannabis og óþekktum töflum. Í fórum þeirra fundust límmiðar merktir „Kannabis Inc“ og þeir áttu í samskiptum í gegnum spjall með sama heiti á Telegram.
Dómur þess efnis var kveðinn upp í morgun en hefur ekki verið birtur. Ríkisútvarpið greinir frá niðurstöðunni en í frétt miðilsins segir að Árni Khanh Minh Dao hafi verið dæmdur til fjögurra ára og sex mánaða fangelsisvistar og Davíð Viet Quoc Davíðsson til þriggja ára og fjögurra mánaða fangelsisrefsingar.
Þriðji maðurinn hafi verið dæmdur til tuttugu mánaða fangelsisvistar og sá fjórði til átján mánaða. Sautján mánuðir tuttugu mánaða dómsins séu bundnir skilorði og fimmtán mánuðir þess átján mánaða.
Einn karlmaður til viðbótar hefur verið ákærður fyrir að hafa smyglað allt að tuttugu kílóum af maríhúana til landsins í samstarfi við mennina en hans hlutur hefur verið klofinn frá málinu þar sem lögreglu hefur ekki tekist að hafa uppi á honum.
Vísir fjallaði ítarlega um aðalmeðferð málsins, sem fram um miðjan apríl síðastliðinn. Þar kom fram að þeir væru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot, sem þeir hafi sammælst um að fremja, með því að hafa í félagi í ótilgreindan tíma og fram til 22. júlí 2024, útvegað, tekið á móti, varðveitt, pakkað, dreift og selt fíkniefni af óþekktu magni af og fyrir að hafa þann dag í sölu- og dreifingarskyni, í bifreiðinni og húsnæði í Reykjavík og Kópavogi sem var á vegum þeirra, haft í vörslum sínum mikið magn fíkniefna af alls kyns tegundum, sem útlistaðar eru í fréttinni hér að neðan:
Árni var fyrstur til að gefa skýrslu þegar aðalmeðferð málsins hófst og hann kvaðst ekkert kannast við skipulagða brotastarfsemi eða sölu fíkniefna. Hann og meðákærðu væru aðeins vinir en ekki hluti af skipulögðum fíkniefnasöluhópi.
Hann kannaðist þó við að hafa komið að tveimur húsum þar sem fíkniefnin fundust og að hafa sinnt ýmsum litlum verkefnum fyrir Davíð til þess að gera honum greiða. Til að mynda gekkst hann við því að hafa ekið Davíð til Keflavíkur þar sem til stóð að sækja manninn sem er ákærður fyrir að smygla maríhúana.
Í stað þess að aka manninum frá Keflavík hafi þeir tveir tekið leigubíl til Reykjavíkur saman og Davíð farið á bílnum til baka.
Davíð gaf einnig skýrslu og sagðist ekki hafa verið að selja fíkniefni en hann játaði þó að hafa haft tiltekin efni í vörslum sínum, bæði ætluð til einkanota og sölu. Þá sagðist hann ekki vita hvort hinir mennirnir þrír hefðu stundað fíkniefnasölu.
Sækjandi málsins bar þá undir hann framburð hans hjá lögreglu, þar sem hann virtist greina frá því hvernig hann stýrði „Kannabis Inc“, tæki við pöntunum og útdeildi verkefnum til hinna þriggja.
Fyrir dómi kvaðst hann hafa verið í mjög slæmu ástandi þegar hann var yfirheyrður hjá lögreglu. Hann hefði verið í fráhvörfum og sagt hvað sem er til þess að losna sem fyrst.
Þriðji maðurinn sagðist lítið sem ekkert muna eftir atvikum málsins, langt væri um liðið og hann hefði verið í neyslu á umræddum tíma.
Hann hefði komist í samband við mennina þrjá sem ákærðir eru með honum í gegnum vin sinn, sem hann vildi ekki nefna. Hann hefði séð tækifæri í því að selja fíkniefni til þess að eignast pening. Hann kvaðst kannast við að hafa verið með mönnunum þremur í hópspjalli á Signal en þar hefðu þeir ekki talað um sölu fíkniefna.
Hann hefði í eitt skipti farið í húsnæði sem mennirnir höfðu allir aðgang að til þess að sækja fíkniefni, sem hann seldi síðan í gegnum Telegram-síðuna „Kannabis Inc“ en Inc er enska og þýðir það sama og ehf.
Fjórði maðurinn gaf þá skýrslu og virtist muna betur eftir atvikum en hinir þrír og kannast meira við þá háttsemi sem þeim var gefin að sök.
Hann játaði að hafa verið með fíkniefni í fórum sínum í bíl í sölu- og dreifingarskyni. Efnin hafi átt að duga til sölu einnar viku en hann hefði verið tiltölulega nýbyrjaður í faginu og salan hefði farið hægt af stað hjá honum.
Hann hefði annað hvort haft samband við Árna eða Davíð þegar hann vantaði efni til að selja og þeir hefðu undirbúið efnin til sölu í litlum pakkningum, eitt til fimm grömm að þyngd. Hann hefði fengið greitt frá Davíð í hverri viku og fengið um það bil hundrað þúsund krónur í hvert skipti. Þá sagði hann að hann teldi að Davíð væri stjórnandi hópsins.