Lögregla og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kölluð til í Skógarsel í Breiðholti fyrir hádegi í dag vegna tilkynningar um konu sem var vopnuð hnífi.
Sigrún Kristín Jónsdóttir, lögreglufulltrúi á lögreglustöðinni í Kópavogi, segir vegfarendur hafa gert lögreglu viðvart um konu vopnaða hnífi.Vegna þess að konan var vopnuð var sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til. Konan hafi verið í annarlegu ástandi og undir áhrifum vímuefna og ekki sýnt mótþróa við lögreglu þegar hún var handtekin. Hún gistir nú á lögreglustöð þar til rennur af henni að sögn Sigrúnar.