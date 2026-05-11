Innlent

Hand­tóku konu vopnaða hnífi

Birgir Olgeirsson skrifar
Konan sýndi ekki mótþróta þegar hún var handtekin. 
Konan sýndi ekki mótþróta þegar hún var handtekin.  Vísir/Ívar Fannar

Lögregla og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kölluð til í Skógarsel í Breiðholti fyrir hádegi í dag vegna tilkynningar um konu sem var vopnuð hnífi.

Sigrún Kristín Jónsdóttir, lögreglufulltrúi á lögreglustöðinni í Kópavogi, segir vegfarendur hafa gert lögreglu viðvart um konu vopnaða hnífi.

Vegna þess að konan var vopnuð var sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til. Konan hafi verið í annarlegu ástandi og undir áhrifum vímuefna og ekki sýnt mótþróa við lögreglu þegar hún var handtekin. Hún gistir nú á lögreglustöð þar til rennur af henni að sögn Sigrúnar.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið