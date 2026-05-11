Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utankjörfundaratkvæðagreiðslu hjá íbúum á höfuðborgarsvæðinu frá síðustu sveitarstjórnarkosningum 2022.
Á landsvísu er þátttakan jafnvel enn kraftmeiri og nemur aukningin hátt í fjörutíu prósentum á milli kosninga. Sýslumaðurinn býst við enn meiri aukningu næstu daga og hefur gert ráðstafanir til að anna eftirspurn. Í dag eru fimm dagar í sveitarstjórnarkosningar.
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa verið duglegir við að greiða atkvæði í utankjörfundaratkvæðagreiðslu að Hlíðasmára 1 fyrir þessar kosningar. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu heldur fjöldanum sem greiðir atkvæði til haga.„Í lok dags í gær voru 7646 búnir að kjósa hjá okkur, sem er um 29% aukning frá síðustu sveitarstjórnarkosningum sem voru 2022.“
Þetta er mikil aukning, er það ekki?
„Jú, þetta er þónokkur aukning og þegar síðan er farið yfir – það er hægt að kjósa hjá öllum sýslumönnum á landinu og í sendiráðum erlendis og það er um 39% aukning í sveitarstjórnarkosningum miðað við sveitarstjórnarkosningarnar 2022.“Sigríður sagðist auk þess búast við enn meiri aukningu næstu daga. Sigríður var spurð hvað hún teldi að væri þess valdandi að svo margir kysu að taka þátt í utankjörfundaratkvæðagreiðslu.„Nú veit maður það ekki alveg en við höfum verið að velta því fyrir okkur hvort það gæti verið að þetta lendi á þeim tíma þar sem er frídagur á fimmtudegi fyrir kjördag og að þetta sé þónokkuð mikil ferðahelgi og margir séu í burtu og ekki í sinni kjördeild og komist ekki þangað og svo er bara þónokkur spenna í mörgum sveitarfélögum í þessum kosningum; hvort meirihlutar séu að falla og annað.“Hvernig lítur þetta út fyrir utan hjá ykkur, er þetta sífellt rennerí þarna í Hlíðarsmára á hverjum degi?
„Já, við opnum klukkan tíu á morgnana og erum búin að vera með opið alla daga nema á sumardaginn fyrsta, þá lokuðum við og núna í dag aukum við opnunartímann og erum með opið til klukkan níu á kvöldin, alla daga fram að kjördegi, einnig á uppstigningardag 14. maí og svo er opið hjá okkur á kjördegi klukkan 10-17 fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild. Það er rétt að ítreka það að þeir sem kjósa á höfuðborgarsvæðinu og eru ekki með lögheimili þar þurfa að koma sínu atkvæði til skila til síns sveitarfélags og kjósandinn ber ábyrgð á því“
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar er hafin og hafa þegar tvö hundruð og þrjátíu manns kosið hjá sýslumönnum og sendiráðum. Frambjóðendur á landinu öllu eru ríflega þrjú þúsund.
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir utankjörfundaratkvæðagreiðslu fara vel af stað í húsakynnum sýslumannsins við Hlíðarsmára í Kópavogi. Gott húsnæði með nóg af bílastæðum geri gæfumuninn enda mikilvægt að fólk komist á réttan stað.