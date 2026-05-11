Eva B. Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar segir það af og frá að það eitt að bjóða fólki „Góðan daginn!“ geti talist áróður á kjörstað.
Vísir er eðli máls samkvæmt að velta fyrir sér öllum öngum varðandi komandi sveitarstjórnarkosningar sem nú nálgast óðfluga. Vísir náði tali af Evu með eina brennandi spurningu sem er sú hvort það að bjóða fólki „Góðan daginn!“ geti talist áróður á kjörstað, í ljósi þess að eitt framboðanna í Reykjavík ber einmitt þetta nafn: Góðan daginn.
Eva taldi það af og frá og var fljót til svars. „Að sjálfsögðu ekki. Ekkert frekar en þegar Dagur [B. Eggertsson] var í framboði,“ segir hún.
Hún sagði þetta ekki mál sem hefði komið á borð þeirra í kjörstjórninni. Innt eftir því hvort ekki gangi vel sagði hún allt á áætlun.
„Jú, þetta gengur mjög vel og verður hið besta mál.“
Og ekkert Borgarneskjaftæði?
„Neinei, hér er landsliðið að verki.“