Rúmeninn náði 160 milljónum króna af Arion banka

Arion banki er íslenska fjármálafyrirtækið sem varð fyrir barðinu á rúmenskum tölvuþrjóti í apríl. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til þess að millifæra á sig um 160 milljónir króna. Arion banki hefur endurheimt fjármunina að mestu leyti.
Líkt og Vísir fjallaði um í gær handtók lögreglan í Búkarest 33 ára rúmenskan karlmann á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar þann 6. maí, að því er fram kom í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út á laugardag.
Maðurinn er til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik frá íslenskum banka og peningaþvætti, að sögn rúmensku lögreglunnar. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarðhald og að hann skyldi framseldur til Íslands.
Haraldur Guðni Eiðsson, forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka, segir í samtali við Vísi að Arion banki sé bankinn sem um ræðir.
„Viðkomandi nýtti sér kerfisvillu í okkar kerfum og gat endurtekið tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Upp um málið kemst hér innanhúss, það kært til lögreglu og villan löguð. Engin merki eru um að fleiri hafi nýtt sér þessa villu. Viðkomandi komst með ólögmætum hætti yfir um 160 milljónir króna sem munu endurheimtast að nær öllu leyti. Þökkum við lögreglu og öðrum fjármálastofnunum samstarfið við að endurheimta fjármunina,“ segir hann.
Í nóvember síðastliðnum kom upp annað fjársvikamál, þar sem hópur fólks hafði haft um 400 milljónir króna af íslenskum bönkum, mest af Landsbankanum.
Haraldur Guðni segir að málin tvö séu sambærileg að því leytinu til að viðkomandi hafi nýtt sér kerfisvillu til að framkvæma tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Í fyrra máli nýttu tölvuþrjótarnir sér villu til þess að millifæra fjármuni án þess að þeir færu út af úttektarreikningi.
Þá segir hann að hvorki sé talið að málin tvö tengist né að aðrir hafi nýtt sér gallann sem Rúmeninn nýtti sér.
Karlmennirnir fimm sem sviku hundruð milljóna króna út úr Landsbankanum virðast fæstir hafa hugsað glæpinn til enda. En í skamma stund lifðu þeir sem kóngar, léku sér í spilavítum á netinu og keyptu sér flotta bíla.
Embætti Héraðssaksóknara hefur fært fjármuni, sem fjársvikarar höfðu af Landsbankanum og Arion banka vegna kerfisgalla hjá Reiknistofu bankanna, yfir á eigin reikning. Það var gert til þess að losa frysta reikninga fólks sem hafði fengið fjármunina lagða inn á þá af fjársvikurunum.