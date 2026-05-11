Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um ungmenni á „krossurum“ í gærkvöldi eða nótt, þar sem þau voru sögð vera að „spæna upp gras“. Notast var við dróna til að fylgjast með þeim að heimili þeirra.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Afskipti voru einnig höfð af réttindalausum ökumanni. Sá er einnig grunaður um „svarta“ atvinnustarfsemi, eins og segir í yfirlitinu. Lögregla hefur einnig heimilisofbeldi til rannsóknar eftir nóttina og þá var máli sinnt þar sem tilkynnt var um hótanir.
Nokkrir til viðbótar voru stöðvaðir í umferðinni fyrir ýmis brot en þar ber helst að nefna einstakling sem hefur aldrei öðlast ökuréttindi en þetta mun hafa verið í fjórða sinn sem hann er stöðvaður undir stýri. Viðkomandi var með barn í bifreiðinni og var barnavernd gert viðvart.
Einn var stöðvaður vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna sem reyndist hafa verið stöðvaður oftar en þrisvar vegna aksturs án ökuréttinda. Var bifreið hans haldlögð vegna endurtekinna brota.
